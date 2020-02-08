Kıbrıs meselesine benzedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığındaki toplantıya katılan Rum Hayvan Besicileri Birliği’nin, hellim üretiminde yüzde 51 oranında keçi-koyun sütü şartı getiren Avrupa Birliği’ne (AB) karşı tepkili olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre; Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Petros Petru, hellimde yüzde 20’lik keçi-koyun sütü oranının geçici kalmasını değil, her zaman için uygulanmasını istediklerini belirtti.

Gazete böylesi bir talebin, Avrupa Komisyonu önünde bulunan ve “hellimin yüzde 51 keçi veya koyun sütü ya da bu ikisinin karışımını içerdiği” şeklindeki ifadenin yer aldığı hellim dosyası üzerinde düzenleme yapılmasını gerektirdiğine dikkati çekti.

Hellim dosyasında düzenlemeye gidilmesinin de dosyanın geri çekilmesi ve düzenlendikten sonra yeniden sunulması anlamına geldiğini yazan gazete, Rum tarım örgütlerinin ise Anastasiadis başkanlığındaki toplantıda böyle bir konuda uzlaşmaya varılmadığını belirtirken, peynir üreticilerinin, üzerinde anlaşmaya varılanları ne kadar yerine getirecekleri konusunda da endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

Gazete, ortaya çıkan bu durum için Rum Tarım Bakanlığı’nda, hayvan besicileri ve peynir üreticileri arasında görüşme yapılacağını yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, peynir üreticilerinin masaya “keçi koyun besicilerinin ürettiği tüm sütü, artırılan fiyatla satın almaya hazır olduklarından, keçi koyun sütünün hellim üretiminde yüzde 20 oranından yüzde 25 oranına artışıyla sınırlandırılmaması gerektiğinden çünkü keçi-koyun süt üretiminin düşük olduğu dönemlerin bulunduğundan ve 25’lik oranın korunmasının zor olacağından” söz eden öneri getirdiklerini ifade etti.

Kadis, Anastasiadis’in bu görüşü dinlediği ve herkesin bilgisine getirdiğini, bununla birlikte şu anda oranın değiştirilmesini ileriye götürülmesinin genel olarak kabul gördüğünü da söyledi.