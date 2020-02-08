Ek süre alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kaldıkları eve yapılan baskında uyuşturucu madde ile yakalanan Kırgızistan uyruklu zanlılar Nurbek Orozov, Rıskelli Ruslan Uluu, Ali İdris Hassan ile Malek Muhammed El Ensiri, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda ele geçirilen 34 gram hintkeneviri, 9 uyuşturucu hap ve bir kök hintkeneviri bitkisinin analize gönderildiği, sonuçların beklendiği belirtildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 4 Şubat saat 13.00 sıralarında Nurbek Orozov ile Rıskelli Ruslan Uluu’nun ikametgâhına operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis,

Nurbek Orozov’un odasında, bir adet ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile özel serinletici düzenek ve aydınlatma sistemi bulduklarını belirtti.

Rıskelli Ruslan Uluu’nun odasında ise şeffaf poşetler içerisinde toplamda 31 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini anlatan Yıldırım, zanlıların uyuşturucu maddeyi 600 TL karşılığında Ali İdris Hassan’dan aldıklarını itiraf ettiklerini ifade etti.

Hassan’ın evine şok baskın

Polis, bunun üzerine zanlı Hassan’ın evine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Malek Muhammed El Ensiri’nin de konu adreste ikamet ettiğinin belirlendiğini aktaran Yıldırım, zanlıların huzurunda yapılan arama sonucunda 9 adet extacy hap ile 3 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini aktaran Yıldırım, mahkemeden ek süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 6 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.