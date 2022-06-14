Bitcoin üzüyor

Kripto paralarda cuma günü ABD enflasyon verisiyle başlayan düşüş yeni haftaya da taşındı. Asya piyasalarının açılışıyla kripto paralarda yeni bir satış dalgası geldi. Bitcoin öğleden sonra 24.000 doların altını gördü. Günlük düşüşü yüzde 14'ü buldu. Ethereum da yüzde 17'lik düşüşle 1.225 dolara geriledi.

Cuma günü ABD enflasyon verisiyle 30.000 doların altına gerileyen Bitcoin hafta sonu da düşüşünü sürdürerek dün 28.000 doların altına gerilemişti.

Dün ise Asya piyasalarının açılmasıyla yeni bir satış dalgası geldi. Sabaha karşı Bitcoin 25.102 dolara gerilemesinin ardından önce 26.000 dolara geri yükseldi. Ardından öğleden sonra 23.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para konumunda bulunan Ethereum ise dün yüzde 17'lik düşüşle 1.225 dolara geriledi. Son düşüşlerle beraber Bitcoin 1 haftada yatırımcısına yüzde 24, Ethereum ise yüzde 35 kaybettirmiş oldu.

Düşüşler kripto para piyasasına yayılmış durumda. Binance Coin yüzde 12.5, Cardano (ADA) yüzde 13.5, Ripple yüzde 9.9, Solana yüzde 15.2, Dogecoin ise yüzde 15.6'lik günlük değer kaybı yaşadı.

Avalanche'daki düşüş ise yüzde 20'yi buldu.

Futurance Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım kripto para piyasasındaki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Buy the dip alım hareketlerinden sadece altcoinlerdeki yatırımcıların short pozisyonlarda kısa günün kârı şeklinde davranış sergilediğini fiyat ayrılmalarında fark ediyoruz. Zira pek çok kripto varlık güncelleme haberleri bu fiyat ayrılmalarını neden oldu" ifadelerini kullandı. Yıldırım bunun yanında zincir üstü metriklerde en az bir Bitcoin

tutan adreslerin sayısının tüm zamanların zirvesi olan 851 bin 921'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Düşüşlerde en büyük kripto para fonlama şirketlerinden olan Celsius Network tüm işlemlerini durdurduğunu açıklaması da etkili oldu.

Enflasyon 41 yılın zirvesinde

Kripto para piyasasında düşüş cuma günü ABD'de mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla başladı. Mayısta ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.3'lük beklentiye karşın yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştı.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Hatta Barclays analistleri veri sonrası yaptığı güncellemeyle Fed'den gelecek çarşamba 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell son yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha agresif sıkılaştırma adımları atabileceklerini belirtmişti.