Kötü not aldı

Avrupa Dış Siyaset ve Güvenlik Politikası ile ilgili bağımsız araştırma yapma hedefi taşıyan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) isimli düşünce kuruluşunun oluşturduğu “Avrupa Hükümranlık Ağı” 27 üye hakkında yaptığı "iklim, savunma, ekonomi, sağlık, mülteciler ve teknoloji" alanlarındaki değerlendirmede Güney Kıbrıs “sınıfta kaldı.”

Politis’in haberine göre, Güney Kıbrıs, ekonomi ve savunma başlıklarında “başarısız”, sağlık, teknoloji ve mülteciler konusunda “tatmin edici”, iklimde ise “kötü” puan aldı.

Güney Kıbrıs'ın, araştırmada ele alınan konu başlıklarında aldığı puana AB’nin “zayıf halkası” konumuna yerleştiğini yazan gazete, 10’luk sistem üzerinden yapılan puanlamada Güney Kıbrıs iklim başlığında 4,8 puan alarak Avrupa sıralamasında 21’inci, savunma başlığında 3,5 puanla 19’uncu, ekonomide 4 puanla 25’inci, sağlıkta 5,5 puanla 16’ncı, mültecilerde 5,4 puanla 13’üncü ve teknolojide 5,3 puanla 15’inci sıraya yerleşti. Güney Kıbrıs genel puanlamada 4,6 puanla 27’ler arasında 23’üncü sırada konumlandı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ana güçsüzlüğünün, kısmen, Rusya’ya bağımlılığı ve bu bağımlılığına olan kayıtsızlığı nedeniyle 27’ler arasında 3’üncü kötü puanı aldığı ekonomi başlığında olduğunu yazdı.