Maraş KKTC toprağı

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Konuk Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, TC ile KKTC arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, uluslararası platformda KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için ilave hangi adımları atabileceklerini ve KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğü için hangi çabaları sarf edeceklerini değerlendiklerini belirtti.

KKTC’nin, Türk devletleri teşkilatında gözlemcilik statüsü başvurusu olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, yılsonunda Özbekistan’da gerçekleştirilecek zirvede bunun karara bağlanacağını belirterek, bu konuda da çalışmalarını birlikte sürdürdüklerini kaydetti.

Bundan sonra bir müzakere olacaksa bunun iki toplum değil iki devlet arasında olacağını vurgulayan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Önce iki tarafın statüleri müzakere odasında değil, dışında eşitlenmelidir. Ardından adada nasıl bir iş birliği modeli uygulayacaklarına kendileri karar verecektir. Bu vizyon, bir müzakere pozisyonu da değildir. Sahadaki gerçeklerin ve tarihi tecrübelerin dikte ettiği tek çözüm yoludur. Bu konuda kararlılığımızı birlikte sürdüreceğiz çünkü bu Kıbrıs Türk halkının iradesidir. İradesini de ortaya Kıbrıs Türk halkı koymuştur.”

AB bu iradeyi yok sayamaz…

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözcülüğünü yapan Avrupa Birliği’nin (AB), bu iradeyi yok sayarak, herhangi bir çözüm modeli dikte etme hakkı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Rum tarafı bu gerçekleri unutturmaya ve dikkatleri başka yere çekmeye çalışıyor. Bunun da farkındayız. Buna da müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim” dedi.

“Maraş açılımından duyduğu rahatsızlığın bir refleksi”

Rum tarafının, miadı dolmuş eski güven artırıcı önlemleri yeni ve ilk defa söylenmiş gibi satmaya çalıştığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği nezdinde uluslararası toplumda da bunu yeni bir fikirmiş gibi satmaya çalışıyorlar. Gerçekten içinde yeni bir fikir olsa bunları biz her zaman konuşuruz. Türkiye olarak biz de buna destek veririz, değerlendiririz ama bunlar Sayın Anastasiadis’in de Cenevre’de kağıttan okuduğu, yeni bir fikir ortaya koyamadığı için eski defterleri karıştırarak, bir bir okuduğu önerilerdir. Bu öneriler esasen müzakere sürecini sulandırmak için yapılmıştır ve Maraş açılımından duyduğu rahatsızlığın bir refleksidir. Bunu da açıkça görüyoruz.”

“Rumların derdi Maraş’ı geri almak”

Rum tarafının derdinin Maraş’ı geri almak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Maraş, KKTC toprağıdır ve Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar da uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Atılan adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulamak isterim ve adadaki iki halkın da yararına atılan adımlardır. İleride daha da yararlı olacaktır. Rum halkına da faydalı adımlardır. Bizim gerek bugüne kadar Maraş konusunda atılan adımlar, gerekse bundan sonra atılacak adımlara yönelik desteğimiz de tamdır.”

“Rum tarafı beyhude çabalar içinde olmasın”

“Rum tarafı beyhude çabalar içinde olmasın” diyen Çavuşoğlu, “BM ve AB nezdinde gereksiz propagandalarla oraların gündemini de meşgul etmesin. Önümüzde iş birliği fırsatları var bu iş birliği fırsatlarını değerlendirsin” şeklinde konuştu.

Rum tarafının, Maraş’ta plaja konulan şezlong veya buna benzer küçük adımların, uluslararası güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu savunarak, komik duruma düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “Üzülüyoruz… Gerçek argümanlarla çıksınlar” dedi.

Bir taraftan haklarını savunmada kararlı olduklarını diğer taraftan uluslararası hukuk çerçevesinde iş birliğine açık ve samimi olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Yeter ki Rum tarafı ve Yunanistan da samimi olsun” vurgusu yaptı.

Tatar: Faydalı görüşme yaptık…

Ortak basın açıklamasında ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye arasında süregelen iş birliği temelinde bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile bu görüşmeleri sürdüklerini ifade ederek, faydalı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk tarafının, geçen yıl nisan ayında Cenevre’de yapılan 5+1 gayri resmi Kıbrıs toplantısında, iki egemen eşit devlet temelinde ve KKTC’nin eşit statüsünün tanınmasıyla resmi müzakerelere başlanabileceğini Birleşmiş Milletlere ve tüm dünyaya duyurduklarını hatırlattı.

Töre: Özemiz milli davamız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu kabulde, “Müzakerelerin iki toplum değil iki egemen devlet arasında olacağını bir kere daha vurgulamak için geldik. BM Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği dahil tüm muhataplara bunları anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Kabulde, Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis İdare Amiri UBP milletvekili Yasemi Öztürk, Meclis Başkanlık Divan üyesi UBP milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ile CTP milletvekilleri Devrim Barçın, Şifa Çolakoğlu, Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde (AKPA) temsil eden CTP milletvekili Armağan Candan ile UBP milletvekili Özdemir Berova bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu konuk heyete eşlik ederken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da kabulde yer aldı.

İlk sözü alan Meclis Başkanı Töre, “Özümüz de, öznemiz de milli davamızdır” dedi.

Türkiye’nin milli davada, Doğu Akdeniz’de ve diğer meselelerde yürüttüğü siyaseti, diplomasi çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden Töre, “Önemli olan Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin yüksek menfaatinin ayrı ayrı değil, birlikte düşünülmesidir. Ayrı ayrı düşündüğümüz zaman aramıza tefrika girer, nifak girer… Bu konulara dikkat etmek mecburiyetindeyiz.

Çavuşoğlu, Üstel ile de görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık'ta 15.05'te gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Başçeri, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Kabulün basına açık bölümünde görüntü olanağı sağlandı; açıklama yapılmadı.

Ertuğruloğlu: Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çavuşuğlu ile görüştü.

Ertuğruloğlu'nu makamında ziyaret eden ve ilk olarak onunla baş başa görüşen Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Başçeri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşa, küresel gıda krizine işaret ederek, girişimci ve insani dış politika çerçevesinde Türkiye ve KKTC'nin haklarını savunduklarını ifade etti.

Tüm yoğunluklarına rağmen KKTC ve Kıbrıs Türk halkını ihmal etmelerinin mümkün olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, KKTC'de yeni hükümetin kurulmasının ardından bu ziyareti yaptıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da dünyaya barış ve diplomasi dersi veren Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ulusal olan Kıbrıs davasını savunmaya devam ettiklerini kaydeden Ertuğruloğlu, "Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır. Neredeyse 60 yıl devam eden ve 'toplumlararası görüşmeler' diye isimlendirilen müzakere süreci, 2017'de Crans Montana'da çökmüştür. 2017'den itibaren artık yeni sayfa açılmıştır, bu Ada'da iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası hak sahibi iki devlet gerçeği vardır. Bunca yıldır görmezden gelinen ama her zaman için var olan bir realite, artık inkar edilmeyen bir realite olarak ön saflara çıkmıştır." dedi.

Lapta’yı ziyaret etti

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki akşam Girne’ye bağlı Lapta’da köy halkı ve gençlerle ile bir araya gelmişti. Buluşmada, Çavuşoğlu'nun yanı sıra, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milletvekili Ali Şan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da yer almıştı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den KKTC'ye selamlar getirdiğini söylemişti.