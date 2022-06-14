Vurdu korkuttu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda boşanma aşamasında olduğu eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen Mertan Demir şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan iddialara göre; zanlı kendisini aldattığı gerekçesi ile eşine tüfek doğrultarak, “Senin leşini yere sereceğim” dedi.

Zanlı Demir daha sonra genç kadının saçlarından çekerek darp etti.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün duruşmaya çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, zanlı Mertan Demir’in, 12 Haziran 2022 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, ikametgâhları içerisinde, kendisini aldattığı gerekçesi boşanma aşamasındaki eşine, av tüfeğini doğrultarak küfrettiğini söyledi. Polis, zanlının “ailende senin gibi, senin leşini yere sereceğim çocuklar da kurtulsun ben de” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının, eşinin saçını çekerek darp ettiğini de belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, zanlı Mertan Demir’in 8 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin, 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.