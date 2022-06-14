Bir ayda yargı

Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’taki inşaatlarda çalışmaya giden yine yasa dışı bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a dönmeye çalışırken yakalanan Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ülkeye turist vizesi ile geldikleri belirtilen zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlı da yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo’nun 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 17.10 sıralarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak bir şekilde geçmeye çalıştığı sırada görevli askerlere yakalandığını belirtti.

Alayköy’de sınırda yakalanan zanlıların mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, ifadelerinde güneye çalışmak için gittiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo’nun turist vizesi ile ülkede bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

İş için gittik

Bir önceki duruşmada söz hakkı alan Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo, maddi durumlarının kötü olduğunu, ödemeleri gereken borçlarının bulunduğunu söylemişti.

Zanlılar borçlarını ödeyecek parayı kazanmak için Güney Kıbrıs’a çalışmak için geçtiklerini öne sürerek, “Çantamızda iş ayakkabıları ve eldivenler vardı. Biz sadece çalışmaya gittik ve dönüyorduk” demişti.