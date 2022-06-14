Eylem işe yaradı

Ceza, Müfsidane Yayınlar, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Tasarılarındaki değişikliklerin Meclis komitesi gündemine getirilmemesine ve bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı ve önceki geceden bu yana Meclis önünde sürdürülen “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi devam ederken, Başbakan Ünal Üstel’in çağrısıyla, Başbakan Üstel ve KTGB Yönetim Kurulu arasında yapılan görüşmede uzlaşıya varıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan üç yasa tasarısına karşı geçen haftadan bu yana başlattığı eyleminde başarıya ulaştı” ifadelerine yer verildi.

Uzlaşı niyeti karşılık buldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), üç gün önce “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganı ile başlattıklarını eylemini hükümetin uzlaşı niyetini beyanıyla, 21.00'dan önce noktalama kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in KTGB ile yaptığı görüşmede, ilerleyen süreçte oluşturulacak ortak çalışma grubunun, birliğin hassasiyetlerini dikkate alarak, yeni bir yasal düzenleme yaparak komitenin gündemine getirilmesi konusunda söz verdiği kaydedilerek, “Bu aşamada dün saat 21.00’e kadar devam edecek yayınlarımızı iyi niyetimizin göstergesi olarak şu andan itibaren noktalıyoruz” denildi.

Açıklamada, aksi bir gelişme halinde yeniden eylemlilik sürecine girmeye hazır oldukları belirtildi.

Bu mücadele başlatılmamış olsaydı, bugün Ceza, Müsfidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarının komitede görüşülüyor olacağına dikkat çekilen açıklamada, Birliğin, bu eylemle, özgürlüğünü sınırlayıcı ve cezalandırıcı hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, eylemlilik sürecine toplumun farklı kesimlerden destek geldiğinin de altı çizilerek, katkı koyanlara teşekkür edildi.

Özersay: Yanınızdayız

Öte yandan Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği “Özgürlük Senden Büyük! Dokunma” eylemine katılarak destek veren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “Halkın Partisi olarak biz sizin yanınızdayız, çağdaş, laik, demokratik, açık fikirli, özgürlükten yana her ne varsa biz ordayız ve bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mesele üç yasa tasarısından öte bir zihniyet meselesidir”

HP’den yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler Birliği’nin basın özgürlüğünü kısıtlayıcı içeriklerin yer aldığını iddia ettiği yasa tasarısını protesto amacıyla düzenlediği eyleme katılan Özersay, burada yaptığı konuşmada meselenin sadece üç yasa tasarısından ibaret olmadığını, asıl meselenin zihniyet meselesi olduğu; bir ülkenin yönetimine, halkının geleceğine bakış açısı olduğunu belirtti.

Özersay, “Meclis’e üç tane yasa tasarısı geldi. Tepki gösterilince ivediliği geri çekildi, komiteye gönderildi. Ama süresi dolduktan sonra görüşülebilir bir hal alacak. Bunun kavgası komitede belki de Genel Kurul’da devam edecek” ifadesini kullandı.