Daha adil olacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine destek vermek amacıyla yapılan iki saatlik grevden dolayı toplantının yaklaşık bir saatlik bölümü basın mensupları tarafından takip edilip yazılmadı.

Takip edilmeyen bu sürede genel kurula sunuşlar çerçevesinde 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın dünkü gündeme alınmasına ilişkin Danışma Kurulu’nun kararı bilgiye sunuldu. Karar genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan 2022 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda 26 kabul oyuyla geçti.

Başbakan Ünal Üstel, Hükümetin Hayat Pahalılığı Ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi ve düşük ücret alana daha çok, yüksek ücret alana daha az artış yansıtılması için çalışmalar yaptığını belirterek, önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmaların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Meclis’teki konuşmasında pandemi, savaş ve TL’nin değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Üstel, Hayat Pahalılığı Ödeneğini bir an önce vermek için çalıştıklarını vurguladı.

Hükümetin Hayat Pahalılığı Ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi ve düşük ücret alana daha çok, yüksek ücret alana daha az artış yansıtılması için çalışmalar yaptığını da kaydeden Başbakan Üstel, çalışmalar tamamlanınca kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Ek bütçe raporunu Canaltay sundu

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili raporu sundu. Sonrasında ise Maliye Bakanı Sunat Atun, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuş yaptı.

Atun: Kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz…

Sunuşunda yüksek enflasyon nedenlerini anlatan Atun, ek bütçenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, gelirlerde artırıcı önlemler ve giderlerde ise tasarruf tedbirleri alınmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yer alan gider azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Atun, ek bütçede sağlık ve eğitim alt yapısının geliştirilmesi için kaynak tahsisatının artırıldığını ve doğrudan gelir desteği ödeneklerinin güncel şartlara göre artırılmasının öngörüldüğünü de anlattı.

2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanırken Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını aktaran Atun, 2022 yılının ilk 5 ayında TÜFE’nin yüzde 43.10 olduğunu ve yılın ikinci 6 ayında ise bu rakamın yüzde 55’i bulacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın yüzde 48’e göre hazırlandığını kaydeden Atun, son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında bu oranın yetersiz kalacağını anlattı ve Devlet Planlama Örgütü’nün 2022 yılı sonu TÜFE tahminin yüzde 109.53 olduğunu aktardı.

Ülkenin iç ve dış borçlarının toplamın 67 milyar 843 milyon TL olduğunu bildiren Atun, “Kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır” dedi.

En yüksek bütçe açığı öngörüsü bulunduğunu söyleyen ve kamu kaynaklarının etkili kullanılması gerekliliğine vurgu yapan Atun, ek mesai ödemelerinin de kamu maliyesi açısından sürdürülebilirlik sorununa işaret ettiğini söyledi.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi. Bu çerçevede ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı.

Toros: Ek Bütçede öngörülen rakamları yeterli değil

Ülkede büyük bir bütçe açığı olduğunu ve borçlanma limitlerinin dolduğunu anlatan Toros, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanması için geç kalındığını ve Ek Bütçede öngörülen rakamların yeterli olmadığını söyledi.

“Devlet sadece maaş ödemek için bütçe oluşturmaz” diyen Toros, sekteye uğrayan işletmelerin yeniden finansal sağlıklarına kavuşması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, işsizliğin önlenmesi gibi konulara işaret etti.

Ülkede ciddi bir kayıt dışılık olduğunu ve işletmelerin vergi kaçırmasının bunun başlıca nedeni olduğunu belirten Toros, kapsamlı bir vergi reformu yapılması gerektiğini kaydetti.

Devletin ödediği Hayat Pahalılığı ödeneğinin gerçek enflasyonu karşılamadığını ve çalışanların sürekli fakirleştiğini söyleyen Toros, asgari ücretle çalışanların tüm vergilerden muaf tutulmasını da önerdi.

Toros, Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçişin gerekli olduğunu da söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İşbirliği Anlaşması’nda bunu engelleyen bir madde bulunmasını eleştirdi.

Toros, Ek Bütçe’nin yetersiz kalacağına inanç belirterek, CTP olarak “ret” oyu vereceklerini sözlerine ekledi.

Talat: Devlet bilgileri özelle paylaşılamaz

Genel Kurul'da Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi tarafından sunulan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (e-devlet) Yasa Önerisi’nin ivedilikle komitede ele alınması tezkeresi ele alındı. Bu tezkerenin görüşüldüğü sırada ilk sözü CTP Milletvekili Ongun Talat aldı.

CTP Milletvekili Ongun Talat, kişilere ve devlet kurumlarına ait bilgilerin özel bir şirkete devredemeyeceğini söyleyerek, bu durumun “tehlikeli bir durum” olduğunu savundu.

E-devlet kavramının devletin kendini dijital dünyayla uyumlaştırması anlamına geldiğini söyleyen Talat, devletin yönetiminin bu şekilde devredildiğini ileri sürdü.

Yasa önerisini yani e-devletin yürütülmesinin özel bağımsız bir kadro tarafından yönetilmesini içerdiğini söyleyen Talat, protokolün e-devlet yönetiminin devredilmesini getireceğini söyledi.

Talat, protokolü bekletip yasa önerisini geçirme önerisinde bulunduklarını ifade etti.

Talat, oluşturulacak veri merkezinin bir özel şirkete teslim edileceğini, esas sorunun bu olduğunu belirtti.

Baybars: Hatalı olur

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, Mecliste ivediliği görüşülen tasarının e-devlet projesi için önemli olduğunu söyleyerek, protokolle, birçok verinin özel nitelikli bir kuruluşa devrinin söz konusu olduğunu belirtti.

E-devletin devletin kendisi olduğunu söyleyen Baybars, bu yasa önertisi görüşülmeden protokolün uygulamaya geçmesinin “hatalı olacağını” belirtti.

Baybars yasa önerisinin bu noktada önemli olduğunu kaydetti.

Öztürk: Başsavcılıktan görüş istedik

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, ivediliği istenen önerinin uzun süredir beklediğini, Meclis’ten geçmediğini, geçmesi için komiteden elinden geleni yaptığını söyledi.

Öztürk, Başsavcılıktan görüş istediklerini, görüş beklediklerini kaydetti.

E-devlet konusunun gelecek hafta gündeme geleceğini dile getiren Öztürk, tasarıdaki eksikliklerin komitede ele alınacağını söyledi.

Protokollerin hayata geçmesi ve gizlilik için yasa önerisinin önemli olduğunu dile getiren Öztürk, ivediliğin nedeninin bu olduğunu kaydetti.

Öztürk, sorular üzerine yasa önerisinin amacı hakkında bilgi verdi.

Maliye’de de özel bir şirketin çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Öztürk, herhangi bir bilginin sızdırılmadığını, amacın tek bir merkezde verileri toplamak olduğunu belirtti.

Öztürk, özel şirket olmasının daha az güvenilir olması anlamına gelmediğini ifade etti.

Tezkere oybirliğiyle onaylandı.

Solyalı: Meclis tasdik memuru değil…

Meclis Genel Kurulu’nda, ek bütçenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı onaylandı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, meclisin tasdik memuru olmadığını, “hatta burada önce hayata geçirilerek sonra mecliste tasdik edildiğini” söyleyerek, 3 temel gerekçeyle bu tasarıyı komitede red ettiklerini söyledi.

YÖDAK’ın bu yasaya niye gerek duyulduğuyla ilgili soru sorduklarını ancak herhangi bir cevap alamadıklarını belirten Solyalı, komitede kendilerine örnek gösterilen 2 üniversite antlaşmasıyla karşılaştırıldığında “bu üniversiteye ilk kez arazi satın alma hakkı verildiğini, yabancı statüsünden çıkarılmadığını” anlattı.