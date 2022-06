Herkes rahatsız

Ömer KADİROĞLU

Akaryakıt ve elektrik zamlarının yanı sıra dövizdeki yükselişim devam etmesi market fiyatlarına fazlasıyla yansıyor ve bu durum vatandaşların alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor.

Zorunlu ihtiyaç maddelerini almakta zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, devletin bu konuda önlem almasını bekliyor.



Ne dediler…?

İbrahim Hacıhaliloğlu

“Alışverişe geldik ve sadece günlük ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Daha önce daha uzun vadeli alışverişler yapıyorduk ancak her gün değişen fiyatlar nedeniyle artık aylık alışveriş yapamaz durumdayız. Her gün fiyat takip etmekte zorlanıyoruz. Her şey ateş pahası, bu nedenle aldıklarımızı azalttık. Yetkililerden beklentimiz denetim ve yaşanan pahalılığa çare üretmeleridir. Piyasayı rahatlatacak ve halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar bekliyoruz.”

Abdurrahman Tülek

“ Ben bu ülkede öğrenciyim ve her şey çok pahalı. Her istediğimizi alıp tüketemiyoruz. Alışverişe çıktığımızda bir gün önce aldığımız ürünün fiyatının değiştiğini görüyoruz. Temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle içimiz kararıyor. Yetkililerden hiçbir beklentim yok bu ülke bu şekilde yönetilmemeli.”

Kutlu Eyüpoğlu

“Haftalık alışveriş yapıyoruz. Piyasada her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Haftalık harcamam 500 lira iken şimdi bin 200 bin 300 civarında ödeme yapıyoruz. Gelirlerimiz artmıyor ancak diğer yanda temel ihtiyaçlara her gün zam yapılıyor. Yetkililer insanların daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için ödevlerini yerine getirmelidir. Devletin kasasına giren paraların planlı harcanması gerekiyor. Aracımızı yürütmeye benzin alamıyoruz. Yaşam kalitemiz her geçen gün düşüyor.”

Ersel Nor

“Günlük alışveriş yapıyorum ve bir şey alırken on kez düşünüyorum. Her sabah uyandığımızda mutlaka bir şeylere zam geliyor. Tüp gaz, temel gıda ürünleri, et, tavuk, ilaç, akaryakıt derken hiç bir şey alamaz durumdayız. Eskiden kaynatıp köpeklere yedirdiğimiz tavuk boynu, tavuk yüreği ve benzeri şeyleri şimdi biz tüketiyoruz. Bunlar bence daha iyi günlerimizdir. Yaşanan zamlar nedeniyle her şeyden vazgeçtik. Yaz aylarında her hafta denize yüzmeye giderdik ancak şimdilerde ayda bir ancak gidiyoruz. Yetkililerden hiçbir beklentimiz yoktur. Seçimden seçime ortaya çıkıyorlar. Sonrasında ise sadece mecliste kavga ediyorlar.”

Halil Korkmaz

“ Gece yatıyoruz başka sabah kalkıyoruz başka fiyatla karşılaşıyoruz. Şu anki şartlarda 6 bin 90 TL ile nasıl geçineceğiz? Bir kuru ekmek 7 TL, bir paket makarna 8 TL oldu. Çocuk mu okutacaksın, kira mı ödeyeceksin yoksa evi mi geçindireceksin? Bu fiyat artışları hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Zamlar nedeniyle haftada bir yaktığımız mangalı artık ayda bir yakıyoruz ona da tavuk eti koyuyoruz. Tavuk eti de bugün en uygunu 100 lira oldu. Asgari ücret yerinde kalsın yeter ki bu fiyatlar yükselmesin. Allah sonumuzu hayır etsin.”

Mehmet Sekmen

“Aylık alışveriş yapmak artık hayal oldu. Elimize para geçtikçe alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar her gün artmaya devam ediyor. Fiyatlar yükseldikçe daha fazla eve hapsoluyoruz. Sürekli kredilerle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayatımız zehir oldu. Yetkililerden beklentimiz başıboş bıraktıkları piyasayı kontrol altına almaları ve denetimler yapmalarıdır.”

Halil Taşseven

“Alışveriş yapmaya geldik ancak her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle eksiklerimizin tamamını alamıyoruz. En son yaptığım alışveriş ile şimdi gördüğüm fiyatlar arasında fark var. Bir yıl önce aldığımız yağ 118 lira iken şimdi 813 lira oldu. Daha önce de lüks bir hayatımız yoktu ancak bu artışlar nedeniyle çok şeyden kısmak zorunda kaldık. Bu yaşananlar karşısında yetkililerden bir beklentim yok sadece ben nasıl mücadele edebilirim onu düşünüyorum.”

Abdurrahman Korkmazer

“Alışverişe geldik ve günlük ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Eskiden gelip iki alışveriş arabası doldurur, ihtiyaçlarımız alır giderdik ancak şimdilerde artan fiyatlar nedeniyle sadece günlük ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Bu artışlar nedeniyle isteklerimizin tamamını alamıyoruz ve hayatımızda çok şey değişti. Ben tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum ancak pahalılık karşısında bıraktım ve hayvanlarımı sattım. Yetkililerden beklentimiz artık halkı düşünmeleridir. Nasıl ki siyasiler hükümeti düşünüyorlar iki katı fazla da halkı düşünmek zorundadırlar.”

Hanifi Yıldız

“Alışverişlerimizi haftalık olarak yapıyoruz. Fiyatlar her geçen gün artıyor ve bugün aldığımızı yarın başka fiyata alıyoruz. Bu artışlar karşısında aldığımız maaşla ihtiyacımızı karşılayamaz durumdayız. Pahalılık nedeniyle çok şeyden vazgeçtik. 15 günde bir mangal yakıyor veya pikniğe gidiyorduk ancak şu an bunu yapamaz durumdayız. Yetkililerden beklentimiz yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmeleri ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortamları yaratmalarıdır. Allah asgari ücretle çalışanların yardımcısı olsun.”

Gülselin Davut

“Alışverişe geldik ancak fiyatlar haddinden fazla yüksek. Her gün fiyat artışları yaşanıyor ve eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Herkes gibi bizler de bu artışlardan olumsuz etkileniyoruz. Pek fazla bir şey almıyoruz, aldığımızı da kısıtlı alıyoruz. Yetkililerden beklentimiz denetimsizlik nedeniyle yaşanan bu artışların önüne geçecek çalışmalar yapmasıdır.”