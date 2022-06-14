Bağımlılıktan kurtulamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 32 gram 170 miligram sentetik cannabionid türü uyuşturucu tasarrufu suçundan yargılanan 53 yaşındaki Süleyman Bulut hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Daha önce denetimli serbestlik şartları ile serbest bırakılan ancak bu fırsatı kullanamayarak yeniden suç işleyen sanık, 20 ay hapse mahkûm edildi.

Uyuşturucu bağımlısı olan sanığın 2012-2015 yılları arasında birçok kez suç işlediği, sürekli cezaevine girip çıktığı ve 13 sabıkası olduğu belirtildi.

Sanığın kullandığı uyuşturucu türünün son derece tehlikeli olduğu; beyin fonksiyonlarına zarar verdiği belirtildi.

Verilen şansı geri tepti

Kararı okuyan, Yargıç Murat, sanığa ceza takdir ederken suçun ciddiyetinin, vahametinin, meseleye özgü tüm faktörlerin birlikte ve bir bütün olarak dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Soytaç, mahkeme tarafından sanığa bir fırsat verilerek denetimli serbestlik sürecine tabi tutulduğunu ancak kısa süre sonra tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayarak bu süreci ihlal ettiğini ve kamunun kaynaklarını israf edilmesine sebep olduğunu söyledi.

Soytaç, kendisine verilen fırsatı geri tepen sanığın denetimli serbestlik süreci içerisinde tekrar uyuşturucu madde kullanımına yönelmesini ceza takdirinde aleyhinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal edip tasarruf ettiğini belirtti.

Beyinde hasara yol açıyor

Sentetik cannabinoid türü uyuşturucunun tehlikelerine değinen Yargıç Murat Soytaç,

bağımlılık düzeyi yüksek olan kimyevi maddelerin vücutta ve beyinde tahribata yol açtığını,

düşünsel yetilerde azalmaya neden olduğunu ifade etti.

Soytaç, “Dolayısı ile bu tür uyuşturucu maddelerin kullanılmasının suç olması bir yana sağlık açısından da ciddi sakıncaları mevcuttur.

Bu doğrultuda uyuşturucunun tür itibariyle sentetik cannabinoid olmasını ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız” dedi.

Ömrü cezaevinde geçiyor

Sanığın tasarruf ettiği uyuşturucu miktarının 32 gram 170 miligram olduğunu ifade eden Soytaç, miktarın nispeten yüksek olsa da kişisel kullanım için tasarrufu edildiğine dair kanaat oluşturduklarını söyledi.

Sanığın ilk andan itibaren gönüllü ifade vererek polise yardımcı olduğunu, mahkeme huzurunda suçlarını kabul ederek adaletin tecellisine katkı koyduğunu belirten Yargıç, bu hususları sanık lehinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Soytaç, sanığın uyuşturucu bağımlısı olduğunu, dolayısı ile birçok kez cezaevine girip çıktığını söyledi.

Soytaç, “Sanık 2012,2013, 2014 ve 2015 yıllarında benzeri suçlar işlemiş ve mahkûm olmuştur. Sanığın kendi beyanında da belirtmiş olduğu gibi uyuşturucu bağımlılığı dolayısı ile adeta cezaevinden çıkamamaktadır.

Sanığın 2012 yılından beridir uyuşturucu suçları işlemesini ve sabıkasının bulunmasını aleyhinde değerlendirmekle birlikte sanığın aynı zamanda uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, işlenen suçların bu bağımlılığın etkisi ile işlendiğini de gözeterek dengeli bir ceza takdir etmeyi uygun buluruz” dedi.

Yargıç Soytaç, sanığa oybirliği ile 20a ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.