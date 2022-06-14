KKTC’deki resmi hizmet araçları, Ver Allahım ver

Raif DOĞRU

Ağır ekonomik kriz altında hastanelerin ihtiyaçlarını gideremeyen ve ilaç alımında zorlanan, yolları çökmüş, arıtma tesislerinin çoğu devre dışı kalmış KKTC’deki resmi hizmet araçlarının fazlalığı dikkat çekiyor.

Diyalog muhabirinin, Maliye Bakanlığı kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığında 7’si Mercedes olmak üzere 52 tane araba bulunuyor. Başbakanlık ve ona bağlı dairelerin araç sayısı ise 4’ü Mercedes olmak üzere 56 tane. Araçlardan 27 tanesinin Başbakanlığa bağlı Spor Dairesinin kullanımında olduğu öğrenildi.

Maliye Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’na ait araçların sayısını kayıt altına almakla birlikte, söz konusu araçların aylık akaryakıt gideri, bakım ve onarım masrafı, ruhsat ve sigorta tutarı hakkında herhangi bir bilgi veremiyor.

Fahri temsilcilere de makam aracı

Resmi kayıtlara göre, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın kullanımındaki araç sayısının 51 tane olduğu görülüyor. Merkezde kullanılan araçların yanı sıra ‘fahri temsilciliklerde’ dahi makam araçlarının bulunduğu belirtiliyor.

İstanbul Başkonsolosluğu’nda 4, Ankara elçiliğinde 2, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Mersin, İslamabad, Londra ve Brüksel temsilciklerinde ise birer adet Mercedes makam aracı bulunuyor. Diğerlerinde ise markalar değişiyor.

Diyalog muhabirinin önemli bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre; fahri temsilciler ve bazı konsolosluklar, kullanımdaki araçların eskimiş olmasından yakınarak, yenisinin alınmasını istiyor. Maliye Bakanlığı ise bütçe yetersizliği yüzünden bu talepleri bekletiyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 11:22