Aile dramı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Piyale Paşa mahallesinde yaşamlarını sürdürdükleri evden atılan üç çocuklu Mustafa Doğan ile Seher Doğan çifti bir talihsizlik daha yaşadı. Asgari ücretle çalışarak eşi ve iki çocuğuna bakmaya çalışan Mustafa Doğan, mazbata borcu nedeni ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Eşi Seher Doğan, Diyalog’a ulaşarak Mustafa Doğan’ın ödeyemediği mazbata borcu nedeni ile tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Zor günler geçirdiklerini, geçen eylül ayında evden atıldıktan sonra yıkık dökük bir yere yerleştiklerini ifade eden Seher Doğan, şimdi de eşinin cezaevine gönderildiğini ifade etti. Doğan, yıkık dökük penceresi olmayan bir evde yaşamaya mahkum bırakıldıklarını hatırlatarak, “Paramız olsa evimizi yaptırmaz mıydık” şeklinde konuştu. Yiyecek ekmek bulmakta bile zorlandıklarını belirten Doğan, “Eşimin de tutuklanmasıyla mağduriyetim iyice arttı. Yardım istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istedi.

Mağduriyetlerini Diyalog’a anlatmışlardı

Asgari ücret ile çalışan ancak önceden beyin kanaması geçiren eşinin de pahalı olan ilaçlarını kurul karşılamadığı gerekçesi ile cebinden karşılamak zorunda olduğunu belirten Mustafa Doğan, geçtiğimiz Eylül ayında, Diyalog muhabiri aracılığı ile mağduriyetini duyurmaya çalışmış ve yıkık dökük, penceresi bile olmayan evde yaşamak zorunda olduğunu aktarmıştı.