2021’e zamlarla ‘Merhaba’

Suna ERDEN



Coronavirüs salgını nedeniyle ekonominin dibe vurduğu bir yılı geride bırakırken, yeni yıla ‘Resmi Gazete’de yayınlanan zamlarla girildi. KKTC hükümetinin otomatiğe bağladığı yeni yıl zamları çerçevesinde kimlik kartı, pasaport, ehliyet, araç ruhsatı, iş kurma harcı, çalışma izni ücretleri artırıldı.

Boşanmaların arttığı ülkemizde evlilik müracaatlarına da zam geldi. Buna göre 420 lira olan başvuru harcı 470 lira oldu. Öğrenci ehliyeti için ödenen harç 384 TL’den 429’a, motorlu araç sürüş sınavı 530 TL’den 595’e, motorlu araç sürüş ehliyetleri için ücretler; iki yıllık 384 TL’den 429’a yükseldi.

Bakanlar Kurulu ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarını artırdı.

Yeni zamlar Resmi Gazete ile 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yapılan artışlarla birlikte 2020 yılında ödenen harçlar 2021’de yükseldi.

Ehliyetlerin fiyatı arttı

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2020’de ödenen 385 TL yeni yılda 430 TL oldu.

Ehliyetlere yapılan diğer zamlar ise şu şekilde belirlendi;

Öğrenci ehliyeti için ödenen harç 384,90 TL’den 429, 90 TL’ye, motorlu araç sürüş sınavı 530 TL’den 595 TL, motorlu araç sürüş ehliyetleri için ücretler; iki yıllık 384,80 TL’den 429, 80, üç yıllık 514,70

TL’den 574, 70 TL’ye, beş yıllık 789,50 TL’den 884, 50 TL’ye, on yıllık 1.314 TL’den 1.470 TL’ye,

Geçici sürüş ehliyeti 384,90 TL’den 429,90 TL’ye, uluslararası sürüş ehliyeti 805 TL’den 900 TL’ye çıkarıldı.

Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 190 TL’den 210 TL’ye yükseltildi.

Evlenmek de zamlandı

Evlenmek için yapılan müracaat 420 TL’den 470 TL’ye çıktı. Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü 420 TL’den 470 TL’ye, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme 705 TL’den 790 TL’ye, “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi 143 TL’den 160 TL’ ye, mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı 420 TL’den 470 TL’ye çıkarıldı

Evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde ödenmesi gereken harç 440 TL’den 490 TL’ye, evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde ödenen miktar 900 TL’den 1.010 TL’ye çıkarıldı. Evlenme ihbarının tasdiki 45 TL’den 50’ye, itiraz ihbarı verilmesi 43 TL’den 48 TL’ye, ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 45 TL’den 50 TL’ye, evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 45 TL’den 50 TL’ye,

evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 175 TL’den 190 TL’ye yükseldi.

Doğum veya ölüm kaydı 143 TL’den 160 TL’ye yükseltildi.

Otellerin ödeyeceği harçlar

Oteller (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki harçlar da artırıldı. Otel çalıştırma veya yönetme ruhsatnamesi için ödenecek harçlar 5 yıldızlı oteller için 795 TL’den 890 TL’ye, 4 yıldızlı oteller için 645 TL’den 725 TL’ye 3 yıldızlı oteller için 490 TL’den 550 TL’ye, 2 yıldızlı oteller için 317 TL’den 355 TL’ye ve

1 yıldızlı oteller için 215 TL’den 240 TL’ye çıkarıldı.

Birinci sınıf tatil köy için 795 TL’den 890 TL’ye, ikinci sınıf tatil köy için 645 TL’den 725 TL’ye, Apart oteller için 215 TL’den 240 TL’ye, Butik oteller için 490 TL’den 550 TL’ye, turistik bungalovlar için 215 TL’den 240 TL’ye, yöresel evler için 215 TL’den 240 TL’ye, turistik pansiyonlar için 215 TL’den 240 TL’ye, Kampingler için 215 TL’den 240 TL’ye çıkarıldı.

Özel belgeli oteller için 490 TL olan harç 550 TL’ye, turistik konut ve villalar için 215 TL’den 240 TL’ye, turistik kompleksler için 795 TL’den 890 TL’ye ve otel ruhsatnamesi belgesi sureti 68 TL’den 76 TL’ye yükseltildi. Sınıflandırma belgesi için ödenecek harçlar da değişti.

Avukat harçları

Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’nde de harçlar yükseltildi. Hukuk meclisinden avukat olarak kaydolmak hakkına sahip olduğunu gösteren bir şahadetname almış olanlar 145 TL ücret ödemek suretiyle Başmukayyit tarafından avukatlar siciline kaydedilir. Karar, 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlükte olacak. Bu ücret 2020’de 130 TL idi.

Yurttaşlık başvurusu ve pasaport ücretleri

KKTC yurttaşlığına kabul harcı 1.115 TL’den 1.250 TL’ye, KKTC ikamet harcı 829 TL’den 930 TL’ye yükseltildi.

Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 440 TL’den 495 TL’ye, iki yıl süreli diplomatik pasaport 325 TL’den 365 TL’ye, bir yıl süreli diplomatik pasaport 209 TL’den 234 TL’ye, beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 885 TL’den 990 TL’ye, iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 650 TL’den 730 TL’ye, bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 430 TL’den 480 TL’ye ve seyahat belgesi 49.50 TL’den 55.50 TL’ye yükseldi.

Kimlik kartları

İlk kez kimlik kartı alanlar 2020’de 143 TL öderken, 2021’de 160 lira oldu.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde ödenmesi gereken rakam 126 TL’den 160 TL’ye, ikincide ödenmesi gereken tutar 187 TL’den 255 TL’ye ve üçüncü yenilemede ise ödenecek rakam 325 TL’den 448 TL’ye çıkarıldı.

Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için 2020’de ilk defada ödenen 255 TL, 2021’de 325, ikinci defada ödenen harç 395 TL’den 448 TL’ye üçüncü defada ödenen rakam 519 TL’den 615 TL’ye dördüncü kaybetmede ise ödenen tutar 643 TL’den 770 TL’ye çıkarıldı.

İş kurma ve çalışma izni ücretleri

Yabancıların çalışma izinleri “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” adı altındaki “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseltildi. Ayrıca iş yapma, iş kurma ve öğrencilerin çalışma izniyle ilgili ücretlerde de artış oldu.

Buna göre, süreli çalışma izinlerinde 6 ayı geçmeyen 278 TL’den 310 TL’ye, 6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 602 TL’den 675 TL’ye, 12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 1.205 TL’den 1.350 TL’ye çıkarıldı.

İş yapma izinleri 1.285 TL’den 1.440 TL’ye yükselirken, öğrenci çalışma izinlerinde 6 ayı geçmeyen 167 TL’den 187 TL’ye, 6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 335 TL’den 375 TL’ye çıkarıldı.

İş Kurma izinlerinde ise 6 ayı geçmeyen 1.680 TL’den 1.880 TL’ye, 6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 3.325 TL’den 3.725 TL’ye, 12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 6.620 TL’den 7.415 TL’ye yükseltildi.

Araç ruhsatlarında da artış oldu

Motorlu araç ruhsatları için bu yıl ödenecek harç miktarları da arttı. Yapılan yeni düzenlemeye göre;

benzinle çalışanlar bir yıllık ücret; ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2020’de her bir kg için 0.39 ödenirken, bu rakam 0.43 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2 her bir kg için 2020’de 0.68 olan tutar, 0.75’e çıktı.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) her bir kg için ödenecek rakam 1.68 TL’den 1,88 TL’ye yükseldi.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar her bir kg için ödenecek rakam 2.35 TL’den 2, 63 TL’ye çıkarıldı.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2020’de ödenen 0.39 TL rakamı 2021’de 0.43 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) her bir kg için 0.68 TL ödeyen vatandaşlar, 2021’de 0.75 TL verecek.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2020’de 1.68 TL ödenirken, bu rakam

1, 89 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar her bir kg için ödenecek rakam 2.35 TL’den, 2, 63 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler için ödenecek rakam 1.590 TL’den 1.780 TL’ye çıktı.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar için 2020’de 2.125 TL ödenirken, 2021’de 2,380 TL’ye yükseldi.

Tapu ve kadastrodaki zamlar

Tapu ve Kadastro Dairesi Tarafından Taşınmaz Mallar ve Puanlarla İlgili Olarak Yapılacak İşlemlerde Uygulanacak Harç ve Ücretlerinde de değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden bazıları şöyle:

Her dilekçe için kabul harcı 45 TL’den 50 TL’ye, Dilekçedeki her parsel için 10 TL’den 11 TL’ye, Yerel araştırma istemeyen ve kayıt gerektiren dilekçeler için 21,50 TL’den 24 TL’ye, Sınır ihtilaflarının karara bağlanmasında ihtilafla ilgili her parsel için 98 TL’den 110 TL’ye, Sınır gösterme işleminde konacak her işaret için 34 TL’den 38 TL’ye yükseldi.

Silah ruhsatlarında artış

Ateşli Silahlar Yasası’na göre kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen kişi, tasarruf ruhsatı için 2020’de bin 55 TL harç öderken, yapılan zam ile 2021’de bin 180 TL ödeyecek. Zamlarla Ateşli Silah Ruhsatı için 395 TL yerine 442 TL, her Kayıt Belgesi için ise 268 TL yerine 300 TL ödeyecek.

Resmi gazete de zamlandı

Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Resmi Gazete satış fiyatlarının ve abonelik ücretlerinin, KDV dahil aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi:

“1 Adet Resmi Gazete: 11 TL’den 12,50 TL’ye; 3 Aylık Abone Ücreti: 280 TL’den 320 TL’ye;

6 Aylık Abone Ücreti: 450 TL’den 515 TL’ye; 1 Yıllık Abone Ücreti: 750 TL’den 860 TL’ye; Tereke İlanları: 130 TL’den 150 TL’ye çıktı.