1 Haziran’a kadar geçerli

Narenciye sektöründe yaşanan kesim işçisi sorunu dün yayımlanan emirnameyle giderildi.

Yayımlanan emirnamede narenciye, zeytin kesim ve paketleme işçisi olarak çalışmak amacıyla gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kişilerin 1 Haziran 2021 tarihine kadar pasaport yerine nüfus cüzdanı ile de giriş yapabilecekleri duyuruldu. Emirnamede şunlar belirtildi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ve Çalışma Dairesi Müdürlüğü'ne kayıtlı Narenciye Kesim Kontraktörleri, Orman Bakım-Dikim Kontraktörleri, Zeytin Toplama-Paketleme Kontraktörleri tarafından narenciye kesimi, orman bakım-dikim veya zeytin toplama işlerinde çalıştırmak üzere getirilecek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı işçiler Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ile Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü kurallarına uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Ön İzin alınması şartıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne “Haziran 2021 tarihine kadar olan sürede pasaport yerine nüfus cüzdanı ile de giriş yapabilirler.”