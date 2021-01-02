Başka bir çare yok

Vatandaşlar kısa süre sonra başlaması planlanan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşı programına dahil olmaya ve aşı yaptırmaya sıcak bakıyor. Toplum sağlığı için aşı yaptırmanın şart olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bütün dünya aşıyı bekliyor, bize gelirse niye olmayalım” dedi. AA’ya konuşan vatandaşlar, "Dünyanın normal rutinine girebilmesi için aşı olmamız gerekir. Covid-19 artık bir gerçek, bundan kaçamayız. Kendimizi ve çevremizi korumak için aşılanmamız gerekiyorsa aşılanacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Nagaş: Başka alternatif yok

Esnaf Mustafa Nagaş, aşı olacağını belirterek, "Kovid-19 aşısı artık insanların vazgeçemeyeceği bir aşı, mecburen yaptırmak zorundalar. Biz de ailece yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Covid-19 aşısına güvendiğini dile getiren Nagaş, bundan başka da alternatifin olmadığını kaydetti.

Nagaş, aşı yaptırmayarak Covid-19 riskini taşımak istemediğini, hem kendisini hem de ailesini garantiye almak istediğini söyledi.

Özkul Özyiğit: Aşı olmamız lazım

Emekli Avukat Özkul Özyiğit, aşı olunması gerektiğini belirterek, başka türlü virüsten korunamayacaklarını ifade etti.

Özyiğit, "Bütün dünya aşıyı bekliyor, bize gelirse niye olmayalım? Başka çaremiz yok, zannedersem dünya bu illetten başka şekilde kurtulamaz, aşı ile kurtulacak, ona inanıyorum. İnşallah Türkiye'de de bu aşı bulunur ve ithalattan kurtulmuş oluruz, yerli malı aşı kullanmaya başlarız." diye konuştu.

Fettah Uzun: Aşı olmayı düşünüyorum

Öğrenci Fettah Uzun, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine aşı olmak istediğini söyledi.

Uzun, "Bu, uluslararası bir salgın, böyle bir salgında da bilirkişi olarak bize beyanda bulunanları esas almamız gerekiyor. O yüzden olmayı düşünüyorum. Aşı olma konusunda negatif değilim." ifadelerini kullandı.

Uğur Avşar: Halk sağlığı için gerekli

Memur Uğur Avşar, kendi sağlığından önce ailesi ve yaşlıların sağlığı için aşı olmayı düşündüğünü söyledi.

Avşar, "Halk sağlığı için aşı olmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye'den aşı gelecek. Anavatanımız bizi düşündüğü ve aşıyı gönderdiği için, onlara da güvendiğim için aşı olacağımı söylemek istiyorum." dedi.

Cansel Deniz Irving: Covid-19 artık bir gerçek

Özel sektör çalışanı Cansel Deniz Irving, kendi ve toplum sağlığı için Covid-19 aşısı olmayı düşündüğünü kaydetti.

Irving, "Dünyanın normal rutinine girebilmesi için aşı olmamız gerekir. Covid-19 artık bir gerçek, bundan kaçamayız. Kendimizi ve çevremizi korumak için aşılanmamız gerekiyorsa aşılanacağız." diye konuştu.

Mehmet Emin Kaptan: Herkesin kişisel sorumluluğu

Sağlıkçı Mehmet Emin Kaptan, kendini ve halk sağlığını koruması adına Kovid-19 aşısı olacağını söyledi. Kaptan, "Aşı olmak, herkesin kişisel sorumluluğudur. Bu illetten kurtulmak için herkesin olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Ayça Çınarlı: Tek kurtuluş aşı

İletişim Uzmanı Ayça Çınarlı, şu anda tek kurtuluşun aşı olmak olduğunu belirterek, Kovid-19 aşısı olma yönünde bir iradesinin olduğunu söyledi.

Çınarlı, "Covid-19'a karşı bilenen ve etkili bir tedavi yok. Dolayısıyla bütün dünyaya sunulan çözüm budur. Biz de bunu dikkate alıyoruz." diye konuştu.



Türkiye’den aşı bekleniyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 28 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, KKTC'ye aşıların bir kısmının Avrupa Birliği (AB) üzerinden, bir kısmının da Türkiye üzerinden geleceğini belirterek, " Aşılar Türkiye’ye geldikten sonra aşıların tetkikleri, kontrolleri yapılacak, aşılamaya geçilecek ve bir miktar aşı da bize verilecek. Önümüzdeki 10 gün içinde aşıların bize de gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Ersan Saner de 24 Aralık 2020’de Türkiye ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınına karşı 500 bin doz aşının KKTC'ye gelmesi için gerekli tüm konuların karara bağlandığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıslı Türklere aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Aralık 2020 tarihinde, "Pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Covid-19 aşısı, aynı çerçevede KKTC'deki sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderilecektir" açıklamasında bulunmuştu.