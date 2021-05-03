Borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 3,92 kazançla 1.397,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.343,58 puanı, en yüksek 1.406,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,66 artışla 1.311,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,23 kazançla 2.605,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 primle 1.101,50 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,16 değerle 1.887,95 puana yükseldi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 34,18 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 19,42 ile TAV Havalimanları, yüzde 16,56 ile Pegasus izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,08 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 5,79 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret, yüzde 5,00 ile Odaş Elektrik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 114 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 4 milyar 700 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 251 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 66 milyar 640 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 690 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 432 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,15 azalışla 471,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 kayıpla 3 bin 129 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,68 azalışla 10,0240 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.

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Hisse senetlerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında iki hafta önce, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bera Holding 32,74 24,40 34,18

TAV Havalimanları 21,52 18,02 19,42

Pegasus 73,55 63,10 16,56

Gözde Girişim 7,37 6,45 14,26



Aksa 16,39 14,36 14,14Ege Endüstri 1.425,00 1.249,90 14,01Net Holding 5,73 5,03 13,92İş Fin.Kir. 3,33 2,94 13,27Brisa 25,50 22,78 11,94Çimsa 22,00 19,70 11,68(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)Fenerbahçe Futbol 28,60 33,68 -15,08Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 7,27 -5,79Odaş Elektrik 2,47 2,60 -5,00Vestel 28,80 30,26 -4,82Gübre Fabrik. 60,55 62,00 -2,34Çemtaş 14,67 14,93 -1,74Ege Gübre 217,80 221,30 -1,58Şok Marketler Ticaret 12,10 12,29 -1,55Bim Mağazalar 65,00 65,95 -1,44Zorlu Enerji 1,99 2,01 -1,00