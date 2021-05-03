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Borsa kazandırdı

Son bir haftada yatırım araçlarından altın ve döviz kaybettirdi

Borsa kazandırdı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 3,92 kazançla 1.397,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.343,58 puanı, en yüksek 1.406,51 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,66 artışla 1.311,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,23 kazançla 2.605,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 primle 1.101,50 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,16 değerle 1.887,95 puana yükseldi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 34,18 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 19,42 ile TAV Havalimanları, yüzde 16,56 ile Pegasus izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,08 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 5,79 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret, yüzde 5,00 ile Odaş Elektrik şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 114 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 4 milyar 700 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 251 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 66 milyar 640 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 690 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 432 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,15 azalışla 471,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 kayıpla 3 bin 129 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,68 azalışla 10,0240 lira oldu.

Yatırım fonları
Yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.
Foto>>borsa arşiv

Hisse senetlerinde son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında iki hafta önce, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen    Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Bera Holding    32,74    24,40    34,18
TAV Havalimanları    21,52    18,02    19,42
Pegasus    73,55    63,10    16,56
Gözde Girişim    7,37    6,45    14,26

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Aksa    16,39    14,36    14,14
Ege Endüstri    1.425,00    1.249,90    14,01
Net Holding    5,73    5,03    13,92
İş Fin.Kir.    3,33    2,94    13,27
Brisa    25,50    22,78    11,94
Çimsa    22,00    19,70    11,68
(BIST 100) En çok düşen    Kapanış Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol    28,60    33,68    -15,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret    6,85    7,27    -5,79
Odaş Elektrik    2,47    2,60    -5,00
Vestel    28,80    30,26    -4,82
Gübre Fabrik.    60,55    62,00    -2,34
Çemtaş    14,67    14,93    -1,74
Ege Gübre    217,80    221,30    -1,58
Şok Marketler Ticaret    12,10    12,29    -1,55
Bim Mağazalar    65,00    65,95    -1,44
Zorlu Enerji    1,99    2,01    -1,00 

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