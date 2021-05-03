Trafik'te acı bilanço

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, 2018 yılından 2021’in Nisan ayına kadar olan sürede trafik kazaları sonucu 90 can kaybı yaşandığını, 3 bine yakın kişinin ise yaralandığını belirtti.

Avcı, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında 24 ölü, bin 30 yaralı, 2019 yılında 30 ölü, bin 208 yaralı, 2020 yılında 27 ölü, 754 yaralı, kısmi kapanma, sokağa çıkma yasaklarına, nüfusun azalmasına rağmen 2021’in ilk dört ayda dokuz kişinin yollarda hayatını kaybettiğini anımsattı.

2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen ölümlü kazalarda 28 aşırı sürat, 8 yolun solunu tutmama, 3 de alkol neden olarak gösterilmiş olup, 20 kaza tek başına, 22 kaza çarpışma şeklinde ve 6 da yayaya çarpma olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Avcı, ölenlerin 33’ünün araç sürücüsü, 13’ü yolcu, 7’sinin yaya ve 4’ünün de motosiklet sürücüsü olduğuna dikkat çekti.

Avcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tablo, yollarımızın can ve mal güvenliği için yeterli olmadığını düşündürmesi gerekmektedir.

Yol güvenliğimiz bu ülkede yaşayan, ülkeye çalışmak veya gezmek için gelenleri de doğrudan etkilemektedir. Yollarımızdaki mevcut sistemde kurallara göre düzeni kurmayanlar ve kurallara uymayanlar sayesinde kurallara uyanların da hayatları tehlikededir.

Pandemi nedeni ile öğrenci, turist, çalışanların ülke içindeki sayılarının azalması, işyerlerinin kapalı olmasından dolayı yolda seyredenlerin azalması, sokağa çıkma yasakları nedeni ile yolların boşalması bile ölü sayısını etkilememiştir.



Yollarımıza baktığımızda, araçların tamamen bağımsız, devlet otoritesinden korkusuz araç sürücü sayısının dikkat çektiği izlenimi doğmaktadır.Meskun bölgelerde insanların arasında havada uçan araçlar ve kanında 100-300 promil alkol ile gündüz vakti trafikte dolaşanların sayısındaki artış dikkat çekmektedir.Alkol etkisi altında araç kullanmak, bilerek işlenen bir suç olup öldürmeye niyetli olarak değerlendirilmelidir, ölüme sebebiyet vermede aceleci veya dikkatsiz bir eylem olarak işlem görmesi tartışmaya açılmalıdır.”

Alkollü sürüşte 100 promil üzerindeki suçlar mahkemeye sevk edilmeli

Polis denetim ve devriyelerinin etkin ve homojen olarak caydırıcı güç etkisini göstermesi gerektiğini belirten Mehmet Avcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Alkollü sürüşte 100 promil üzerindeki suçlar Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasasından çıkarılmalı, suç sadece para ve puan ile olay kapatılmamalı, mahkemeye sevk edilmelidir.

Ehliyetsiz sürüşlerde çocuklarımız da sürücü veya yolcu olarak canlarını kaybetmektedir, ehliyetsiz sürüşün engellenmesi isteniyorsa mahkeme sonuçlanana dek araca emare olarak el konulmalıdır.

Sürücülerde uyuşturucu testi yapılması için yıllar sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa aylardır Meclis de hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir. Yani uyuşturucu tesiri altında olanlar için rahat araç kullanabilme ortamı Meclis destekli devam etmektedir.

Avrupa Birliği – Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Komite tarafından hazırlanan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü ile Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü olarak dört tüzük 2015 yılında hazırlandı, 2017 yılında 24 ay sonra yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu kararı alındı ancak değişik gerekçelerle dört yıldır ötelenmekte ve yürürlüğe girmeleri sağlanmamıştır.”