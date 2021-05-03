İç Turizmin açılması için öneri sunduklarını belirtti

Serdar ŞENGÜL

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm uygulamasının başarıyla devam ettiğini ifade etti.

İç turizmin açılması için de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Ataoğlu, ayrıca bayramda turistlere yönelik yeni adımlar atılacağını açıkladı.

Bakan Ataoğlu, tv2020’ye yaptığı açıklamada turizmle ilgili gelişmeleri anlattı.

Ataoğlu, uzun süredir evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlar için iç turizmi açmayı planladıklarını dile getirdi. Otellerde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Ataoğlu, vatandaşa ödemede kolaylık sağlanacağını söyledi. Vatandaşların, sosyal mesafe-maske ve hijyen kurallarına uyarak iç turizm kapsamında tatil yapabileceğini açıklayan Ataoğlu, bu konudaki önerilerini Sağlık Üst Kurulu’na sunduklarını belirtti.

Turizme yönelik çalışmalar sürüyor



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 10:17

Bakan Ataoğlu, kapalı devre turizminde üçüncü haftaya girildiğini ifade etti. Ataoğlu, “Kapalı devre turizmde başarılı bir süreç yaşıyoruz. Ülkemize gelen turistlerden ikisi gelişte biri gidişte 3 PCR testi istenmesi, bileklik uygulaması ve 3 gün boyunca otelden çıkmadan tatillerini yapması güven ortamı yarattı” dedi. Kapalı devre turizm kapsamında ülkeye gelenlere online alışveriş hizmeti de sunulduğunu kaydeden Ataoğlu, “Önümüzdeki günlerde yine Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla yerli ürünlerin otellere satılmasıyla ilgili görüşmeler yapılacak” şeklinde konuştu.Bakan Ataoğlu, Mayıs ayında çift aşı ve çift PCR ile açık turizm için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.Ataoğlu, Ramazan Bayramı’nda şu anda 6 olan charter sefer sayısını artırmayı, ayrıca gelen turistlerin 3 gün yerine 6 gün tatil yapması için öneri hazırladıklarını ifade etti. Ataoğlu, bayramla ilgili önerinin de Sağlık Üst Kurulu’nun gündemine sunulduğunu söyledi.Bakan Ataoğlu, Çarşamba günü Sağlık Üst Kurulu ile toplantı yapılacağını ve turizmle ilgili alınacak kararların kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.