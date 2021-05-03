Paskalya mesajı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz hafta Cenevre'de yapılan zirve ile ilgili "Bir kez daha Türk uzlaşmazlığını yaşadık. Bir kez daha yeni bir Osmanlı İmparatorluğunu hayal edenlerin küstahlığına tanık olduk" ifadelerini kullandı.Ortodoks dünyasının en önemli bayramlarından olan Paskalya sebebiyle iki dilde yayımladığı mesajında Anastasiasdis, "Cenevre toplantısında, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği, kendilerinin sözlerine göre, yeni bir “tarihi” gelişme kaydettiler. BM Tüzüğünü hiçe sayarak, BM bildiri ve kararlarını hiçe sayarak, AB’yi hiçe sayarak, BM Genel Sekreteri’nden kendilerinin yasadışı hareketlerine suç ortağı olmasını isteyip Türkiye’nin alt yönetimi olan oluşumunun egemenliğini talep ettiler. Bu talep, yalnız uluslararası hukuk ve Genel Sekreterin görev tanımına aykırı değil, aynı zamanda Kıbrıs halkının, Rumların ve Türklerin büyük çoğunluğunun iradesine terstir" dedi. Mesajında Kıbrıslı Türklere çözüm çağrısı da yapan Rum Lider, "Statüko, her iki toplum için kabul edilemez. Ancak, en kötüsü, bu statüko hepimiz birlikte Avrupa vatandaşları olarak barış, güvenlik ve refahın nimetlerinin tadını çıkaracağımız bir çözüme götürmez. Bunun için, saygıyla size hep birlikte yurdumuz için, sevdiğimiz Kıbrıs için bir bütün olarak mücadele vermemiz konusunda çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.