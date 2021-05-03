‘Öneriler kayıt altına alındı’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, Cenevre’de Türk tarafının sunduğu önerilerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından dikkatli şekilde dinlendiğini ve not alındığını söyledi.

Rum tarafının Cenevre’de yeni açılım yapmadığını kaydeden Hasipoğlu, İngiltere’nin ise “sadece adadaki üslerinin umurunda olduğu” izlenimini edindiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin çabalarını sürdüreceğini ifade eden Hasipoğlu, Cenevre’de 3 gün süren gayriresmi Kıbrıs görüşmelerini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

“Bu görüşmeler tüm tarafların kafasındaki gerçek niyetini, gelecekte adamızda nasıl bir yönetim şekli veya işbirliği modeli geliştirilmesi gerektiği noktasında düşüncelerini ortaya koyma fırsatı verdi” diyen Hasipoğlu, “iki taraf arasında ortak bir vizyon var mı yok mu?” sorusuna yanıt bulmak için aynı gün içerisinde hem 5 taraf ve BM toplanıp konunun tartışıldığını, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.



44 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan iki bölgeli, iki toplumlu federasyon görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını söyleyen Hasipoğlu, “Yarım asra yakın bir zamandır görüşülen ama sonuç alınamayan yönetim modelini yeniden masaya getirmiş olsaydık, mevcut statükonun devamına onay vermiş olacaktık” dedi.

“Sürecin yükünü biz taşıdık”

UBP Genel Sekreteri ve müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, “Yıllar süren bu sürecin en büyük yükünü biz taşıdık, uluslararası olarak tecrit edilmiş ve temel haklarımızdan mahrum bırakılmış durumda olan bizleriz. Rum tarafının bizimle bu adanın yönetimini ve etrafındaki zenginliği paylaşma noktasındaki sıkıntısı devam ediyor. Hala daha mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamından bahsediyorlar. Mülkiyet ve Garanti konusundaki görüş farklılıklarımız hala daha masada dururken, Siyasal eşitliğimizi kabullenmekte bile sıkıntıları var. Kendi yönetimlerinin altına girmeyi kabullenseydik, ortak bir zemin olmuş olacaktı. Bizi masayı devirmekle suçluyorlar, halbuki masa devrilmedi, bilakis ortaya koymuş olduğumuz anlayışla gerçekçi, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm için temeli sağlam bir masa zemini oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Rum tarafı yeni bir açılım yapmadı”

Rum tarafının federasyonun en ideal çözüm olduğunu ifade ederek, 2017 yılında Crans Montana’da ortaya koymuş olduğu açılış pozisyonunu tekrarladığını aktaran Oğuzhan Hasipoğlu, “yeni hiçbir konu gündeme getirmedikleri gibi herhangi bir açılım da yapmadılar” ifadelerini kullandı.

“Tatar’ın sorusuna yanıt veremediler”

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın toplantının son sözü olarak “bir sonraki toplantıya kadar bizden statükoyu korumamızı istiyorsunuz (Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerinden ve Maraş’ta daha ileri bir açılıma gitmememizden bahsediyorlar), peki sen bize uygulanan izolasyon ve ambargoları kaldırma ve Ercan’ın doğrudan uçuşlara başlaması konusunda bir adım atacak mısın?” sorusunu yönelttiğini ancak muhatabından herhangi bir yanıt alamadığını vurguladı.