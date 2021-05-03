banner493

Girne Belediyesi çalışıyor

Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Edremit-Karmi yolu, Ozanköy Mezarlığı, Zeytinlik Mezarlığı, Sanayi Bölgesi ve Kervansaray bölgeleri temizlendi

Girne Belediyesi çalışıyor
banner432

Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Edremit-Karmi yolu, Ozanköy Mezarlığı, Zeytinlik Mezarlığı, Sanayi Bölgesi ve Kervansaray bölgelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yaz mevsimi öncesi yol kenarlarında ve boş arazilerde çıkan otları temizlemeye devam eden ekipler, temizlik çalışmalarına devam edecek. 

banner499
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Her yıl yapılan temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Kentimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Güngördü, halktan isteklerinin temizlik konusunda her vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi olduğuna işaret ederek, “Çöplerimizi geçtiğimiz yerlerden dışarı atmak yerine, bir çöp kutusu bulana kadar yanımızda muhafaza ederek bulunduğumuz bölgeyi temiz tutabiliriz. Temiz tutabilmemizin tek yolu tüm vatandaşlarımızın sorumluluğu olan kirletmemektir ”şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 10:16
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
‘Öneriler kayıt altına alındı’
‘Öneriler kayıt altına alındı’
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner468

banner460