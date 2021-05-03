Muhtarlar'dan yeni oluşum beklentisi

Çiğdem AYDIN-Serdar ŞENGÜL

Diyalog muhabirlerine erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden muhtarlardan bazıları erken seçimin istikrar için gerekli olduğunu belirtiyor. Bazıları ise seçim olsa da bir şeyin değişmeyeceğine inanıyor.

Muhtarların bazıları da parlamentoda güvenilir ve yeni isimler görmek istediğini ifade ediyor.

Muhtarlar, “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularına şu yanıtları verdi:

Cafer Akbaş (Esentepe Bahçeli Muhtarı)

“Bana göre istikrar sağlanması için erken seçim yapılmalıdır. Birçok sorunumuz var ve bir an önce çözülmelidir.

Ülkemizde yeni partiye ihtiyaç vardır. Mevcut partilerin işlevselliği artık kalmamıştır.

Yeni oluşacak parlamentoda Reşat Akar, Sinan Güneş ve Baki Aygün’ü görmek istiyorum. Çünkü bu üç isme güveniyorum.”



Günay Takatuka (Esentepe Muhtarı)

“Toplumda pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar var. Böyle bir dönemde istikrar şart... Belki istikrar için erken seçim seçeneği değerlendirilmelidir.

Seçim olursa mevcut partilere oy vermeye devam edeceğim. Çünkü yeni bir parti oluşumundan kesinlikle ümidim yok.

Eğer yeni bir oluşum olursa güvendiğim iki isim var. Biri Reşat Akar, diğeri Baki Aygün. Ne yazık ki güvendiğim üçüncü bir isim yok.”



Ümit Kardeşler (Lapta Adatepe Muhtarı)

“Bu ülkeye artık seçim şarttır… Çünkü seçim olmadan bu ülke düzlüğe çıkmayacak.

Ülkemizde mevcut partilerin bir işlevi kalmamıştır yeni bir oluşuma ihtiyaç vardır.

Mecliste görmek istediğim tek insan vardır o da Reşat Akar’dır.”

Niyazi Engin (Girne Beylerbeyi Muhtarı)

“Bazı sorunların çözülmesi açısından erken seçim gereklidir.

Bence mevcut partilerimiz yeterlidir, yeni bir partiye de ihtiyaç yok.

Eğer yeni bir oluşum olursa Reşat Akar’ı mecliste görmek istiyorum.”

Yüksel Çağlar (Girne Boğazköy Muhtarı)

“Erken seçimden de siyasetten de ümidim yok. Ayrıca biz fakir bir ülkeyiz ama sıklıkla seçimlere gidiyoruz.

Ülkemize yeni ve dürüst bir parti ihtiyacı da doğmuştur. Yeni parti olmadan da sandığa gitmeyeceğiz.

Siyasette yeni isimler, güvenilir kişiler görmek istiyoruz. Bunlardan biri de Reşat Akar’dır. Reşat Akar’ın dürüst ve halk için çalışacağına inanıyorum. Reşat Akar’dan umutluyuz.”

Derviş Dizliklioğlu (Lefkoşa Taşkınköy Muhtarı)



“Hükümette bir kriz yaşanıyor. Bir erken seçimle değişiklik yapılarak siyasi sorunlar çözülebilir ancak içerisinde bulunduğumuz pandemi ve ekonomik çöküntüde seçime gidilmesinin doğru olmayacağını belirtmek istiyorum.Mevcut partilerin ve siyasilerin tümünü denediğimiz için bir seçim olursa yeni bir oluşum olmalıdır. Eğer bir oluşuma gidilirse kesinlikle yeni oluşumu desteklerim.Seçim yapılacaksa kesinlikle Reşat Akar ve Sibel Siber’i parlamentoda görmek isterim. Reşat Akar’a bunu defalarca da ifade ettim. Görüş ve düşünceleri çok önemli ve değerlidir. Şu anda ekranlarda söyledikleri çok önemlidir ancak dışarıda bunları söylediğinde siyasiler duymuyor.”

Halil Yangın (Şahinler Köyü Muhtarı)

“Pandemi nedeniyle sağlık ve ekonomi kötüye giderken, erken seçimi konuşmak dahi gereksiz.

Ülkemizde bana göre var olan partiler yeterlidir. Alıştığımız insanlar olsun daha iyi, yeni partileri de gördük.

Parlamentoda mesleğinde başarılı olanların siyasette aynı alanda görevlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Selahattin Şafak (Güvercinlik Muhtarı)

“Erken seçime gerek yok. Çünkü başkası gelse de bir şey değişmez. Aynı tas aynı hamam misali…

Mevcut tüm siyasilerden sıkıldım, siyasetten de soğudum. Koltuk sevdası hiç değişmiyor, bitmiyor. Bu nedenle yeni oluşum olsa da bir beklentim olmaz.

Bana göre hangi bakanlık mevkii olursa olsun o bölümde o işi bilen, eğitimini almış kişiler olmalı. Örneğin Tarım Bakanı tarımla ilgili bilgili bir isim olmalı. İşinin ehli olsun yeter.”



Ali Yılmaz Çölaşan (Lefke Doğancı Muhtarı)

“Erken seçimin gerekli olduğu kanaatindeyim. İş başına geçenlerde hayır yok, düzeleceğine de çok inanmıyorum. Maalesef umudumuz kalmadı.

Bana göre ülkedeki siyasi partiler yeterlidir. Yeni bir oluşuma gerek yoktur.

Parlamentoda görmek istediğim kişiler İzzet İzcan, Mehmet Davulcu ve Mehmet Çakıcı’dır.”



Atilla Kaya (Alsancak Ilgaz Muhtarı)

“Erken seçim şu an için gereklidir çünkü halk artık zor durumdadır. Bu nedenle istikrar ve değişim şarttır.

Eğer seçim olursa mevcut partime oy vermeyi düşünüyorum. Bu ülkeye yeni bir parti oluşumu artık gitmez, mevcut partilerimiz yeterlidir.

Doktorlar lütfen seçime girmesin meclis artık doktor doldu.”



Besim Tarancı (Alsancak Muhtarı)

“Ülke zor durumdadır. İstikrar yoktur, bu nedenle erken seçim olmalıdır.

Yeni bir parti kurulsa da başarılı olacağına dair umudum yok. Seçim olursa mevcut partime oy vereceğim.

Meclis dışından da mevcut isimlere de güvenimiz kalmamıştır.”

Devamı yarın