Çalışmaları anlattı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, halkı sağlık alanında yapılan çalışmalar ve pandemiyle ilgili gelişmeler hususunda bilgilendirme ziyaretlerini sürdürüyor.

Bakanlık açıklamasına göre, pandemi kuralları dikkate alınarak yapılan ziyaretler kapsamında Üstel, dün Çatalköy, Ozanköy, Beylerbeyi, Arapköy, Karaağaç, Beşparmak, Bahçeli ve Esentepe'de vatandaşları bilgilendirdi.

Bakan Üstel konuşmalarında, 14 aydır dünyayı sarsan, KKTC’ye de yansıyarak sağlık ve ekonomiyi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini belirtti ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını aktardı.

Belediyeler ve özel laboratuvarlarla işbirliği içinde PCR testlerini 10 bine kadar yükseltildiğini kaydeden Üstel, hedeflerinin hızlı antijen testleriyle birlikte test sayılarını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde testleri yaygınlaştırarak salgının önünü almak olduğunu ifade etti.

Aşılama konusunda yapılan çalışmalara değinen Üstel, Anavatan Türkiye’ye gönderdiği aşılar ve KKTC’ye yaptığı katkılar için teşekkürlerini iletti.

AB’den 16 bini AstraZeneca, 4 bini Biontech olmak üzere toplam 20 bin aşı geldiğini kaydeden Üstel, Güney Kıbrıs’ın bu konuda da Kıbrıslı Türklere her zamanki gibi adaletsiz davrandığını ve göndermesi gereken oranda aşı göndermediğini anlattı.

Gelecek öğrencilere ev karantinası

Üstel, Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararla bayram tatilini ülkesinde geçirmek isteyen yurt dışında okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin güncel öğrenci belgelerini Havalimanı’nda ibraz etmesi halinde bugünden itibaren ev karantinası kapsamına alınacağını da anımsattı.



Kapalı devre turizminin başlatıldığını ve ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığını belirten Üstel, yerli üretimin tüketildiği merkezlerin başında otellerin geldiğini, turizmde yapılan bu açılımın üreticiye de yansıdığını kaydetti.Bu uygulamada, turistlere şu ana kadar otellerinden çıkma izni verilmediğini dile getiren Üstel, otel dışına çıkma konusunda Haziran ayı başında üst kurulunun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini söyledi.Pandemi döneminde sağlık alt yapısının da güçlendirildiğini, Acil Durum Pandemi Hastanesiyle Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ayrıldığını belirten Üstel, hedeflerinin Pandemi hastanesinde 60’tan 100 ‘e çıkarılan yatak sayısını 140’a çıkarmak olduğunu kaydetti.

“Haziran’da yeni açılımlar…”

Üstel, vaka sayısı ve salgının durumunu gözlemleyerek, Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlar ışığında, Haziran ayında ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak yeni açılımları hayata geçirmek amacında olduklarını da ifade etti.

Bakan Üstel'e Bahçeli, Karaağaç ve Esentepe'de eşlik eden Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bölgenin sorunları ile ilgili beklentilerini aktardı.

Üstel, Bahçeli'de ve Karaağaç'da kapalı durumdaki Sağlık Merkezlerinin eksikliklerinin giderilerek en kısa sürede aktif hale getirilmesi ve özellikle yaz aylarında nüfusu artan Esentepe Bölgesi'ne hizmet veren Esentepe Sağlık Merkezi'nin geliştirilerek 24 saat hazır bulunacak bir ambulansın tahsis edilmesi yönünde çalışma başlattıklarını da açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 10:57