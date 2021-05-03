Kuzeyde 35, güneyde 58 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 23'ü yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son haftalarda 600 ve üzerinde seyreden vaka sayılarında rekor düşüş yaşandı. Güneyde dün sadece 58 yeni vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu.

Kuzeyde dün yapılan test sayısının 6 bin olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.



Vakaların bölgelere göre dağılımı:Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Hamitköy-1,Yakın Doğu Bulvarı-1, Gönyeli-2, K.Kaymaklı-2, Minareliköy-1Girne: Girne Merkez-7, Karaoğlanoğlu-1, Karakum-1, Alsancak-1, Çatalköy-1.Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1,Yeniboğaziçi-2, Maraş-1.

Güneyde düşüş

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 6 bin 158 PCR ve hızlı test yapıldı, 58 yeni pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Paskalya tatili nedeniyle toplu testler yapılmadı. Ölen şahsın, aşılanmamış 56 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı. Toplam ölüm sayısı 314 oldu.