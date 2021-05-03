‘Zam yapmamak için direniyorum’

Serdar ŞENGÜL

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile önemli bir protokol imzaladıklarını ifade etti.

Arıklı, “50 megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. Gazlı üretimle birlikte maliyetler de düşecek” dedi. Bakan Arıklı, ayrıca kurumdaki vurgunların son bulmasıyla da bütçesinin rahatlayacağını ifade etti.

tv2020’ye açıklamalarda bulunan Bakan Arıklı, 2019 yılı Şubat ayından beri elektriğe zam yapılmadığını söyledi.

Zam yapmamak için formüller bulmaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Arıklı, şunları söyledi:



Uzun süredir zam yapmıyoruz. 2019 yılı Şubat ayında dolar 5 liraydı, şimdi 9 liraya yaklaştı. Yakıtın fiyatı da arttı. KIB-TEK hayır kurumu değil. Nizamname gereği zarara uğratılmayacak bir kurum. Zarara çalıştıran kişi suç işlemiş olur ve yargılanır. Zam yapılması gerekirse iş hükümete düşüyor. Bu zararı ya başka şekilde karşılayacağız ya da zam yapacağız. Kurum ayda 22 milyon lira zarara uğruyor. Zam yapmamak için bir formül bulmaya çalışıyoruz.”

Kurumun paraları boşuna harcanmış

Bakan Arıklı, kurumun paralarının yıllarca uçuk ihalelere harcandığını ve zarara uğratıldığını söyledi. Bakan Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

Göreve geldiğimde 128 Euro’ya alınan sayaçların ihalesini durdurmuştum. Şimdi ihaleyi 70-75 Euro’ya düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca 38.8 dolara mal olan akaryakıt taşıma ihalesini de 28 doların altına düşürmeye çalışıyoruz. Kurumun cebinden az para çıkması için uğraşıyoruz.

Şu anda KIB-TEK’te çalışanların maaşları güneydeki elektrik kurumunda çalışan işçilerin ücretinden daha yüksek. Kimsenin hak edişlerinde gözümüz yok ama ödenen maaşlar vatandaşın cebinden çıkıyor. Bunların hepsini değerlendirmemiz lazım. Aksi halde ciddi ekonomik sıkıntılar çeken halkın cebinden daha fazla para çıkacak.”

Bakan Arıklı, ayrıca elektrik üretim maliyetini düşürmek için de çalıştıklarını ifade etti. Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile de önemli bir protokol imzaladıklarını kaydeden Arıklı, “50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. O zaman maliyet düşecek” dedi.