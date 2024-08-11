Brent petrol yükselişe geçti

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle düşen brent petrol fiyatları, 4 haftalık değer kaybının ardından son bir haftada yüzde 2,7 değer kazandı. ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerle ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi, ülkenin resesyona gidebileceği öngörülerini destekleyerek fiyatların gerilemesine sebep oldu. Buna karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaları rahatlatmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimalini gündeme getirmesi, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırarak beklentilerin aksine petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

