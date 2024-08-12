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İnsani yardım yeterli

Rum Komünist AKEL partisi, askeri faaliyetlerin dışında kalınması konusunda bir uyarı daha yaptı

İnsani yardım yeterli
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    Rum Komünist AKEL partisinin Rum hükümetine, Orta Doğu’daki gelişmelerle alakalı, Güney Kıbrıs’ın insani yardımı sınırlandırması ve askeri planlamalarla faaliyetlere müdahil olmaması konusunda mesaj gönderdiği belirtildi.

  Haravgi gazetesinde yer alan habere göre; AKEL açıklamasında DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu’nun “kendilerini yalnızlığa sürükleyen ideolojik uyumsuzluklarla” ilgili ifadelerini de yorumladı.
   Akel buna yanıtında “bizi tecritçilikle suçlayanlar belli ki Kıbrıs’ın tehlikelerle karşı karşıya kalmasını ve ülkenin hedef haline gelmesini istiyorlar” ifadesini kullandı.
  Gazeteye göre, AKEL dün yaptığı yazılı açıklamada partisinin tezinin “hükümetin bölgedeki durumu, insani yardım sağlanmasının sınırlandırılması ve Kıbrıs’ı askeri planlar ile faaliyetlere dahil ederek sorununun bir parçası haline gelmeyeceği şekilde ele alması gerektiği yönünde olduğunu” ifade etti.
  Gazeteye göre DİSİ Başkanı Dimitriyu ise; geçen cuma günü AKEL’e saldırarak “ülkenin batı yöneliminin sorgulanmasının ülkenin jeopolitik rolünü küçülttüğünü ve ulusal çıkarlara büyük zarar verdiğini” savundu. 

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