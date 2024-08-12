Destek istedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan’ın Bugaç bölgesinde iki yılda bir gerçekleşen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı’na katıldı.

Verilen bilgiye göre, Bugaç Ovasında yer alan etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mensup Milletvekilleri, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Eski Bakan ve Milletvekili Serdar Denktaş, KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı ile KKTC’nin Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve Temsilcilikte görevli Birsen İkizer Kalfaoğlu da katıldı.

Türk dünyasına mensup devletlerin temsil edildiği kurultayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile yer aldı.

Etkinlik ile ilgili konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri birlikteliği adına güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, KKTC bayrağının yapılan etkinlikte temsil edilmesi gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk birliğinin daha da güçlenmesi için çağrılar yapıldığını anımsatan Töre, yapılan gösteriler ve anlatımlarla Türklerin kökeninin ne kadar geçmişe dayandığını bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Büyük bir heyecanla KKTC’ne döneceklerini ifade eden Töre: “Yaşasın Türk Birliği, yaşasın Türk yurtları “dedi.

Yuvarlak masa toplantısına katıldı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan’da gerçekleştirilen Büyük Hun Türk Kurultayı kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Türk Akademisi işbirliğinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Etkinliğin yapıldığı Bugaç ovasında yer alan toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, konuşmasında Türk devletlerinin işbirliğinin önemine değinen Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk dünyasından büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

Türk-Bir de Büyük Hun Türk Kurultayı’nda

Bu arada KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, Macaristan’ın Bugaç bölgesinde iki yılda bir gerçekleşen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı’na resmi davetli olarak katıldı.

Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasından ötürü KKTC’ye ilişkin çok sayıda soruyla karşılaşan Arıklı, kurultaya katılanlara KKTC’yi anlattı.

