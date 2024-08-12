Seyahatte avantaj

Türkiye’nin yenilikçi araç kiralama markası Garenta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı’nda yer alan yeni ofisi ile araç kiralamak isteyen herkese avantajlı seçenekler sunuyor.

Anadolu Grubu markalarından Garenta, Ercan Havalimanı’nda yer alan Kıbrıs’taki ilk ofisini geçtiğimiz günlerde açtı.

Ada içerisindeki seyahatleri kolaylaştırırken, hızlı, kurumsal ve güvenilir araç kiralama imkânı sunan Garenta, avantajlı fiyatlarıyla da tercih ediliyor.

Geniş ve genç araç filosuyla kaliteli araç kiralama hizmetini sunan Garenta’nın KKTC ofisinden araç kiralamak isteyenler Ercan Havalimanı, www.garenta.com.tr ve Garenta mobil uygulaması üzerinden rezervasyonlarını oluşturup işlemlerini kolayca yapabiliyor.

