Her açıdan tehlike var

Serdar ŞENGÜL

Girne Turizm Limanı ile Taşucu arasında sefer yapan gemi sayısı artınca, sıkıntılar da artmaya başladı. Denetimsiz bırakılan bazı şirketler 10 saati bulan rötar yaparak yolcuları perişan ederken, limanda yolcuların konforlu bir şekilde bekleyeceği herhangi bir alan bulunmuyor.

Yük araçlarını kontrol edecek x-ray cihazı olmadığı için, gümrük memurları yeterli denetim yapamıyor ve sokulan eşyalar denetlenemiyor. Girne limanından ülkeye uyuşturucu, silah ve gümrüksüz eşya sokuluyor.

Hafta sonunda Girne limanında saatlerce bekletilen yolcular, Diyalog Medya aracılığıyla yaşananları anlattı:

Ne dediler..?

Servet Yılmaz

“Ailem ile Almanya’dan ilk kez KKTC’ye geldik. Almanya’da billboardlarda KKTC’nin reklamlarını gördük ve burayı merak ettik. Aracımızla topluca geldik ancak Girne limanından hiç memnun kalmadık. Aracımla bu ülkeye girmek için binlerce lira verdim. Karşılığını alamadığım gibi limanda mahsur kaldım ne bir yetkili ne bir memur hiç kimse bize bilgi vermedi. Asla KKTC’ye bir daha gelmem.”

Hüseyin Karaoğlu

“Ankara’dan buraya tatile geldim. Gelirken de aynı sıkıntıları yaşadım. Özellikle Liman’da bürokrasi diye bir şey yok o kadar vergi veriyoruz ama hizmet yok. Hiçbir yetkili buradaki insanlarla ilgilenmiyor. Kuzey Kıbrıs’ın liman zafiyeti var.”

Ali Yılmaz

“Limanda saatlerce araçta bekledik, gemimiz rötar yaptı ve bu sıcakta klima açtığım için yakıt da azaldı Burada onlarca TIR şoförü var herkes fenalık geçiriyor, ayrıca ambulans sağlık hizmeti de yok. İlk kez aracımla KKTC’den çıkayım dedim bin pişman oldum. Üstelik hiçbir yetkili yok kimse hiç bir şey bilmiyor, böyle bir sistem olamaz.”

Eyüp Yılmaz

“Saatlerdir limanda bekliyorum, geminin rötar yaptığını yeni öğrendim, önceki gün de gemi arızalandı ve bugünü bekledim. Yine sonuç değişmedi yine gidemiyoruz. Şirket yetkilileri ve liman memurları bize hiçbir sağlıklı bilgi aktarmıyor ve burada tek bir yetkili yok.”

Ziya Emir

“İngiltere’den Fransa’ya bir buçuk saatte 5 yıldızlı otel konforunda geldik, üstelik 3 bin TL’ye mal oldu ama yanı başımızdaki mersinden buraya bir buçuk günde ve 8 bin liraya geldik. Gemide ne koltuk var ne yatak ne dinlenecek yer. Çok eski bir gemi. Şu anda vardığımız için şükrediyorum sanki savaş esiri olarak bu adaya gelmişim gibi bir his var içimde. Düşünün İngiltere’de Fransa’ya gemi ile aracımızı geçirdik ve çok konforlu ve ucuzdu. Türkiye’den buraya savaş esiri muamelesi görerek geldik. Gemide merdivenler dahi yok çıkıp inmekte zorlandık. Limanda bizi tam 4 saat beklettiler.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024, 09:53