Bir zamanlar Baf’ta yaşam

Ali Esentepe

Kıbrıs’ın en gözde bölgelerinden biri olan Baf kasabasında 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerle, Rumların karma yaşamları vardı. Özellikle üzüm ve badem üretiminde öncü bölgelerden biriydi.

Kıbrıslı Türkler, en zor koşullarda çalışıp, üretir ve hayatını idame ettirirdi.

Kadın, erkek herkes çalışır, çocukların eğitimi için çaba gösterirdi.

Bazı kadınlar tarlada çalışırken, bazıları köy kadın kurslarına katılıp, el işleriyle uğraşırdı.

Yaz gecelerinde bahçelerde yatıp, kalkardı insanlar.

Hırsızlık, şiddet gibi olaylar yoktu.



