3 bomba attı, 100 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını, öldürülenlerin arasında 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını söyledi. BM Filistin özel raportörü Francesca Albanese, saldırı ile ilgili açıklamasında, "Filistinliler, onları korumadaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin" dedi. İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okulunu vurdu.

Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan okula yönelik saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Haberi, Filistin resmi haber ajansı WAFA paylaştı.

Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal ise televizyonda yayınlanan basın toplantısında, öldürülenlerin arasında 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını söyledi.

"Kimliği belirlenemeyenler var" dedi. Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını ifade etti.

Bölgeden gelen videoda, yanmış şilteler ve bir çocuğun oyuncak bebeğinin de enkazın arasında durduğu görüldü. Saldırı, Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada meydana geldi.

Yerel kaynaklar, saldırıda bedenlerin parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti.

Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan cansız bedenlere ait parçaları toplamakta güçlük çektiği de paylaşılan bilgiler arasında.

Ölenlerin kimliğini tespit etmek bile zor

Gazze'de İsrail'in düzenlediği ve en az 100 kişinin öldüğü "okul katliamında" yaralananların çoğunun ya uzuvlarının koptuğu ya da tümüyle yanmış halde olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümet, İsrail'in Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogram olan 3 bomba attığını bildirdi. Filistinli yetkili, saldırıda kullanılan patlayıcıya ilişkin ise şunları kaydetti: "İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogramlık 3 bomba attı. Bu katliam Amerikan yönetiminin İsrail işgaline yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşmiştir. Bugün hedef alınan Tabiin Okulu, İsrail işgalinin savaşın başından bu yana vurduğu barınma merkezlerinin 175'incisi. Ayrıca, bunların arasında İsrail işgalinin doğrudan hedef aldığı ve onlarca katliamın yaşandığı 155 okul da var." Okul katliamının ardından ölü ve yaralıların kaldırıldığı Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim ise, "İsrail işgal ordusunun Et-Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamda yaralananların çoğu ya uzuvları kopmuş ya da tümüyle yanmış haldeki vakalar" dedi.

