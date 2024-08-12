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İhale imzalandı

Harmancı, yeni projeyle arıtma tesisinin yenileneceğini, vidanjör atıklarının da modern tesiste kabul edileceğini belirtti

İhale imzalandı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir projenin başlayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Harmancı, imzalanan ihale ile eski arıtma tesisinin rehabilitasyonunun yanında eski arıtmaya giden vidanjör atıklarının da artık modern tesiste kabul edileceğini belirtti.
Harmancı, ihale bedelinin yaklaşık 40 milyon TL olan bu projede sarkma olmadan ilerlendiğini kaydetti.
Harmancı’nın açıklaması şöyle:
Çevresel açıdan oldukça önemli bir ihalemizin daha imzalandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.
İmzalanan bu ihale ile birlikte eski arıtma tesisimizin rehabilitasyonunun yanında eski arıtmaya giden vidanjör atıkları da artık modern tesisimize kabul edilecek.
Lefkoşa Türk Belediyesi bu ihale ile birlikte eski tip arıtma modelinin kamusal alan olarak geri dönüşümünü sağlarken açık arıtma yöntemi ile gerçekleşen (eski tip) vidanjör atıklarının geri dönüşümünü de membran teknolojine geçerek sonlandırıyor.
Yaklaşık ihale bedeli 40 milyon TL olan bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.
Programımızdan bir milim sarkma olmadan ilerliyoruz.”
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 4 dakika Önce

Bu ülkedeki çok az sayıdaki temiz birkaç siyasiden biri Sn. Harmancı. Liyakatlı, dürüst, iyi niyetli, temiz, çalışkan, şeffaf... Yaşadığı ve aday olduğu sürece akıllı dürüst Lefkoşalı'nın oyu kesinlikle Harmancı'nın.

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