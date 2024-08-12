Bölgeye renk kattı

Bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen ve 4 gün süren Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali önceki gece ünlü sanatçı Çelik’in verdiği konserle sona erdi. Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde konser veren Çelik, kendi orkestrası ile saat 22.00’de sahneye çıktı.

Çelik, 90’lı yıllara damga vuran şarkılarının yanı sıra popüler şarkıları da seslendirdi.

Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı festivalde, misafirlere ücretsiz tadımlık karpuz dağıtımı yapıldı. “Para ile değil doya doya çocuklarımız eğlensin” sloganı ile sponsorlar tarafından finanse edilen oyun alanları çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Alsancak Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Kafkas dansı, Sihirbaz Gösterisi, En Büyük En Ağır Karpuz Yarışması da izleyicilerin beğenisine sunuldu. En Büyük En Ağır Karpuz Yarışmasında Doğancı köyünün üreticisi Recep Tozanlı tarafından üretilen 25 kiloluk karpuz birincilik ödülünü aldı.

