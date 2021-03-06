Bu krizde ilaç oldu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3 bin 803 kişiye yüzde 15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5 bin 045 kişiye ise yüzde 10 ek yardım ödeneğinin dün ödendiğini duyurdu.

Ödenen toplam miktarın, 2 milyon 485 bin, 205 TL, 30 kuruş olduğu vurgulandı.

Bakan Oğuz ayrıca, kredi kartı veya banka kartları ile yapılan alışverişlerde tüketicilere yüzde 1’lik iadenin de ödendiğini açıkladı.

Banka kredi kartları KDV iadesi için ise 3 milyon 38 bin, 430 TL 08 kuruş ödeme yapıldı.