Bakan Evren inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Yeni Cezaevinin tamamlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları geniş bir heyetle yerinde inceledi.

Yapılan açıklamaya göre; Bakan Kutlu Evren’e inceleme ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık Müsteşarı Emre Hacı, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, yüklenici firma mühendisi Cihangir Karabacak ve elektrik, telefon hatlarının çekilmesinde sorumlu kişiler eşlik etti.

Bakan Kutlu Evren’in ilk görev dönemi içerisinde 20 Ekim 2016 tarihinde dönemin Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ankara temasları esnasında imzalamış olduğu İşbirliği Protokolü ile hayat bulan çağdaş güvenlik sistemleri ile donatılmış “Yeni Merkezi Cezaevi” toplamda 765 kişi kapasiteli, çağdaş donanımlara sahip, açık ve kapalı olarak inşa edilmiş, ayrı ayrı bölümlerde 500 yetişkin, 65 çocuk, 100 kadın ve 100 kişinin de açık cezaevi olarak tutulabileceği bir yapı olarak tasarlanmıştı.

Yeni Merkezi Cezaevi sosyal ve eğitim maksatlı faaliyet alanları, toplantı salonu, spor alanları ve mahkûmların topluma kazandırılmaları yönündeki eğitimlerin daha verimli sürdürüleceği, mahkûmların kendilerini mesleki yönden geliştirecekleri atölyelerden oluşuyor.