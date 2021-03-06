Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmeyi olumlu değerlendirdi ancak çetin ve kritik tartışmaların da yaşandığını söyledi.
Tatar, 2 saat süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Borrell’e Avrupa Birliği’nin Kıbrıs ile ilgili konularda tarafsız kalmasını beklemediklerini, bunun nedeninin Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren pek çok mekanizma, komisyon ve örgütte AB üyesi Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan vatandaşlarının görev yapması olduğunu anlattı.
Tatar, ayrıca Borrell’e Nisan sonu Kıbrıs konusuyla ilgili Cenevre’de yapılması planlanan, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Kesimi yanında, üç garantör ülke ve Birleşmiş Milletlerin katılacağı gayri resmi toplantıya, “Avrupa Birliğinin de gözlemci statüsü ile katılmasının doğru olmayacağını, çünkü tarafsız olmalarının beklenemeyeceğini” aktardığını söyledi.
AB tarafsız olamıyor
Tatar, Borrell ile görüşmesinde çetin ve kritik tartışmaların yaşandığını söyledi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklama yaptı.
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YORUMLAR
salvatore dllare - 6 saat Önce
DUA EDİN Kİ 20 TEMMUZ'DA, ÜZERİNE KONDUĞUNUZ HAKSIZ EV BARK SİZDEN TALEP EDİLMEDİ. DAHA NE TARAF YA DA TARAFSIZLIĞINDAN BAHS ETMEKTE, E.TATAR ????? SOKSUNLAR KAFAYI DA YÜRÜSÜNLER .BU NEDENLE HAYIR ETMİYOR BU TARAF.TÜRKLER GÜNEYDEKİ MALLARINA GERİ DÖNMELİ, RUMLAR D A KUZEYDEKİ EVLERİNE.ADALET GEREK, MERHAMET GEREK..
Sn Tatar siz dalga mı geçiyorsunuz? Onun adı Avrupa BİRLİĞİ. BİRLİĞİ me manaya gelir biliyor musunuz? Adı üstünde yahuuuuu "BİRLİK". Sn. Tatar lütfen Avrupa Birliğinin ne birliği olduğunu okuyun.