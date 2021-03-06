AB tarafsız olamıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmeyi olumlu değerlendirdi ancak çetin ve kritik tartışmaların da yaşandığını söyledi.

Tatar, 2 saat süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Borrell’e Avrupa Birliği’nin Kıbrıs ile ilgili konularda tarafsız kalmasını beklemediklerini, bunun nedeninin Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren pek çok mekanizma, komisyon ve örgütte AB üyesi Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan vatandaşlarının görev yapması olduğunu anlattı.

Tatar, ayrıca Borrell’e Nisan sonu Kıbrıs konusuyla ilgili Cenevre’de yapılması planlanan, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Kesimi yanında, üç garantör ülke ve Birleşmiş Milletlerin katılacağı gayri resmi toplantıya, “Avrupa Birliğinin de gözlemci statüsü ile katılmasının doğru olmayacağını, çünkü tarafsız olmalarının beklenemeyeceğini” aktardığını söyledi.

