‘Maraş açılmasın’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Almanya Şansölyesi Angela Merkel aracılığıyla Türkiye’ye mesaj gönderdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in dün akşam Merkel ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve Merkel’den, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin tahriklerden uzak durması ve Maraş’taki statükoyu etkileyecek herhangi bir faaliyetten kaçınması gerektiği” mesajını iletmesini istediğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, Merkel’in Türkiye tarafından gelecek “tahriklerden” kaçınılabilmesi için Kıbrıs sorunu için gösterilen çabada rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Anastasiadis, Merkel’in AB’nin sürece katılımına katkıda bulunmak ve beklenen çözümün “arzu edilen çözüm” olması doğrultusunda hukuki görüş verme gibi her türlü yardımı yapmak konusunda olumlu görüş belirttiğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Merkel ile 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısını da ele aldıklarını ve bu toplantıda görüşülecek konular arasında mülteci sorununun da bulunduğunu belirterek, Türkiye’den Güney Kıbrıs’a gittiği iddia edilen mültecilerin, Güney Kıbrıs’ın demografik yapısını değiştirdiğini söyledi.

Meclis, Kıbrıs sorununu görüşecek

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, bugüne kadar hep Ulusal Konsey’de görüşülen Kıbrıs sorununun bu kez Rum Meclisi’nde görüşüleceğini yazdı.

Haberde, Rum siyasi parti liderlerinin dün yapılan toplantısında alınan bu karara göre, 19 Mart’ta saat 10:00’da başlayacak Meclis özel oturumunda, 27-29 Nisan’da yapılacak gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili olası tehlikeler ve iki devletli çözüm ısrarı gibi konuların görüşüleceği ifade edildi.

DİSİ ve AKEL’den ortak çizgi

Gazete, bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptıklarını yazdı.

Neofitu ile Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununda ortak çizgi belirlediklerini ve birçok kesime hitaben bazı mesajlar gönderdiklerini kaydeden gazete, iki liderin masada görüşülebilecek tek çözüm şeklinin iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon olduğunu vurguladıklarını yazdı.

Habere göre iki lider, ne iki devletli, ne de konfederal çözümün kabul edilebileceğini vurgularken; Kiprianu, desantralize federasyonla ilgili olarak, hangi yetkilerin merkezi hükümetten alınarak kurucu devletlere verileceği konusunda bilgilendirme beklediklerini, Neofitu da önemli olanın, çözümün tek egemenlik ve tek devleti garanti altına alması olduğunu ifade etti.

Neofitu ayrıca, hiçbir zaman solcu veya komünist olmayacağını; ancak kendilerini ortak bir düş ve hedefin-vatanın yeniden birleşmesinin-bir araya getirdiğini söyledi.