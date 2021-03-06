Suna ERDEN

Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak 2021 yılı mali protokolü değerlendirdi.

Erhürman ile Özersay, eylem planında yer alan yasal değişikliler ve reformlarla ilgili ibarelerin net olmadığı konusunda aynı görüşü ortaya koydu.

Erhürman, “Hangi taahhütler altına girdiğimiz net bir şekilde bilmeliyiz. Protokoldeki en büyük sorun hangi taahhütler altına girdiğimizin net olmamasıdır” dedi.

Özersay da KKTC tarafından verilen taahhütlerin net olmadığını ifade etti.

Eylem planını eleştirdi

İmzalanan protokolde yer alan eylem planında öngörülen değişikliklerle ilgili net ifadeler olmadığını kaydeden Erhürman, örnekleme yaparak şunları söyledi: “Mesela kamu görevlileriyle ilgili kısımda sadece üst kademe yöneticilerin kriterlerinin artırılacağı yazılıyor. Biz hükümet kurma çalışmaları sırasında müdürlerin, idari müsteşarların üçlü kararname kapsamında çıkarılmasını gündeme getirmiştik. Bu idari istikrarı sağlayacaktı. Siyasi atama olmayacaktı. Ancak eylem planında bu husus yok. Tek yapılması öngörülen şey kriterlerin artırılması.”

Hangi taahhütler altına girdiğimiz belli değil

Erhürman, sendikalar yasasında yapılması öngörülen yasal değişiklikle ilgili bir soru üzerine de şunları dile getirdi: “Yasada güncelleme yapılacak deniliyor ama açık ifade yok. Ne yönde güncelleme yapılacak. Açıkça ifade edilmiyor.

Protokoller imzalanırken, taahhütler altına girilir. Ancak hangi taahhütler altına girdiğimiz net bir şekilde bilmeliyiz.”

Netlik yok

Erhürman, ek mesailer, üniversitelerde denetim ve eylem planında yer alan kamulaştırma yasasının değiştirilmesi maddesini örnek göstererek, şöyle devam etti: “Yasanın değişmesi öngörülüyor. Ne yönde değişeceğine dair bir ibare yer almıyor.

Ya da üniversitelerin denetlenmesine yönelik bir madde de var. Ancak hangi yönde denetim yapılacağı net bir şekilde belirtilmiyor.

Ya da ek mesailer konusu var ancak nasıl bir değişiklik yapılacağı açıkça aktarılmıyor.”

Salgın desteği çok az

Erhürman, pandemi nedeniyle turizm sektörü başta olmak üzere tüm özel sektörün bitme noktasına geldiğini ancak salgın desteği başlığı altında 2021 yılı için öngörülen miktarın 80 milyon TL olduğunu ifade etti. Erhürman, turizmde 30, esnafa 30, çiftçiye 20 toplam 80 milyon TL salgın desteği verilmesi öngörülüyor. Protokolle birlikte KKTC’ye aktarılacak 3 milyar 250 milyon TL adil bir şekilde ihtiyaçlı kesimlere aktarılmalı.”

Özersay: Hangi sözler verildi, belli değil

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasında KKTC tarafından verilen taahhütlerin net olmadığını ifade etti.

Özersay, protokolü incelerken ne kadar maddi kaynak aktarılacağına değil, hangi taahhütler altına girildiğine baktıklarını ifade etti. Özersay, ancak eylem planında yer alan yasal değişiklikler ve reformlarla ilgili maddelerin anlaşılır olmadığını dile getirdi.

Özersay, Başbakanın da imzaladığı protokolün neyi kapsadığını tam olarak anlamadığını savundu.

Özersay şöyle devam etti: “Bizim derdimiz hükümetin verdiği sözlerdir. Eylem planına baktığınızda kamu yasası ve sendikalar yasasıyla ilgili değişiklik yapılması öngörülüyor. Ancak hangi yönde ya da neyin değişeceği belirtilmiyor.

Türkiye’nin protokol imzalandıktan sonra bir beklentisi doğdu. Eğer bu beklentiler yerine getirilmezse kaynak akışında sorun yaşanır. Belki Başbakan, “Geçmiş dönemlerde de verilen sözler tutulmadı ancak Türkiye yine kaynak aktardı” diye düşünmüş olabilir ancak şimdi şartlar değişti. Verilen sözler yerine getirilmezse o zaman kaynak akışı sekteye uğrar.”