"Tarım Bakanlığı'nı kabul etmem"

Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Tarım Bakanlığı görevi için teklif aldığına dair söylemleri yalanladı. Töre, dün tv2020’de Gün Ortası programına katılarak açıklamalarda bulundu. Töre, bu yönde teklif gelmesi halinde kabul etmeyeceğini söyledi. Töre, şunları ifade etti:

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yüz günü bile olmadı. Böyle bir şey olursa da kabul etmem. Bakanları şu an değişmek zaten yanlış olur, kabine değişikliği için erkendir. Ayrıca öncelikli konularımız da bunlar değildir. ‘Halk ne diyor’ bu konuda kamuoyunu dinlemek gerekir. Artık bir an önce yapılması gereken önemli şey kurultaydır.”