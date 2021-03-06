165 promil alkollü çıktı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün öğlen sıralarında meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı; iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan Soner Maniler’in (47) 165 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soner Maniler’in direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce park halindeki araca çarptığı, ardından devrildikten sonra seyir halindeki bir aracın önünü tıkadığı ve başka bir çarpışmaya neden olduğu belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan Maniler ile Asifa Bibi (K-33) Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bibi müşahede altına alınırken, Maniler kısa sürede taburcu edildi.

Çarptı, devrildi

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 15.30 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki GA 458 plakalı araçla cadde üzerinde seyreden Soner Maniler, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan MP 598 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen GA 458 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Kadir

Elbay (23) yönetimindeki EN 199 plakalı aracın önünü tıkayıp, başka bir kazaya neden oldu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Soner Maniler ve park halindeki MP 598 plakalı araç içerisinde bulunan Asifa Bibi Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soner Maniler tedavisini müteakip taburcu olurken, Asifa Bibi ise müşahede altına alındı.

Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Yapılan soruşturmada Soner Maniler’in 165 promil alkollü olduğu tespit edildi.