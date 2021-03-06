Ekonomide yeni umut

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, iş insanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Arıklı ile görüşmesinde, “İkinci vatanımıza güzel bir ziyaret gerçekleştiriyoruz” diyen Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin daima Kıbrıs’ın yanında olacağına vurgu yaptı.

Arıklı ve Pekcan arasındaki görüşmenin ardından Bakanlar, iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu: Güçlü bir özel sektöre ihtiyaç var

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörün gelişmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile uzun süreden beridir beraber çalışıyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile kurmuş olduğumuz Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Formu, ticaret ve yatırım ortamının geliştirilmesi için çalışmakta ve ikili ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi üzerine ayrıntılı bir rapor hazırlatmıştır” dedi.

İkinci başlıkta Kuzey Kıbrıs yatırım ortamından bahseden Hisarcıklıoğlu, 2011 yılından beridir yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve hükümetleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den su temin projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın kısa bir süre içerisinde tarımda önemli bir üretim üssü haline gelebileceğini de belirtti.

Hisarcıklıoğlu, üçüncü başlıkta Kuzey Kıbrıs’ta geçen yıl kurulan Karma İstişare Komitesi’nden bahsederken, dördüncü başlıkta ise Kuzey Kıbrıs’ın dünya ile bütünleşme çabalarına değinerek “İslam Ticaret Sanayi Odası gibi platformlarda Kuzey Kıbrıs’ın temsil edilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Arıklı: İki ayrı devletten bahsediyorsak…

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan Erhan Arıklı, Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyetin ziyaretini ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından tarihi öneme haiz bir ziyaret’ olarak nitelendirdi.

Arıklı, şöyle konuştu:

İki devletten bahsediyorsak, bu devletlerin ekonomik olarak en azından yaklaşan bir seviyede olması en büyük arzumuzdur. İşte bu aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Anavatan Türkiye’nin burada yetiştirilen tüm malların 85 milyona ulaştırılmasında karşılaşılan engelleri birlikte konuşmamız, üreten bir toplum haline gelmemiz ve ürettiğimizi başta Anavatan ve ondan sonra da Anavatan üzerinden dünyaya pazarlamak bizim en büyük hedefimizdir.”

Bu hedefin hem kolay hem de zor olduğunu kaydeden Arıklı, üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet edebilir bir ortama ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Pekcan: İhracat sorunsuz bir şekilde…

KKTC'nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun etkileşimini destekleyen, ihracat potansiyelini artıran ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan her projenin destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Pekcan, ikili ticaret ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini ve KKTC'nin ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İkili ticaretin finansmanında, firmaların bankacılık sisteminden, kredi imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından yararlanabildiğini belirten Pekcan, "2018-2020 döneminde 17 firma Eximbank'tan 12,8 milyon lira değerinde kredi kullanmıştır. İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün buradayız. Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önerileri de alacağız" ifadelerini kullandı.

Pekcan, iki ülke arasındaki 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın da bir an önce imzalanmasıyla yatırımların yasal alt yapısını oluşturacaklarını da vurguladı.

“Çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut”

Coronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomilerin daraldığını kaydeden Pekcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC'de de en çok hizmetler sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi.

Aşılama sayesinde salgının etkisinin azalmasıyla beraber 2021'in ekonomik açıdan verimli geçeceğini ifade eden Pekcan, " KKTC'de hizmetler sektörünün dışında, KKTC'nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve tarıma uygun iklim koşulları nedeniyle, bilişim sektörü, sağlık turizmi, organik gıda üretimi ve yenilenebilir enerji alanında çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut. Bunu da iş insanlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir" dedi.

Pekcan ve heyetinden üst düzey ziyaretler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelinceye kadar birçok aşamadan geçtiğini, Türkiye’nin yardım ve desteği ile çok mesafeler kat edildiğini söyledi.

Pandemi dolayısıyla ekonomik alanda yaşanan sıkıntılara değinen Tatar, aşılama programının rahatlama sağlaması temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Kıbrıs Türk halkının kalkınması, gelişmesine, refah düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların başarılı olması dileğinde bulunarak, her alanda KKTC’nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sennaroğlu ile görüştüler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Divan Başkanlığına üye milletvekilleri Erek Çağatay ve Aytaç Çaluda ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Kabulde Bakan Pekcan’ın heyetinde ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve diğer ilgililer hazır bulundu.