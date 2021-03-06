Kuzeyde 39, güneyde 273 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 39, Güney Kıbrıs’ta ise 273 vaka tespit edildi. Kuzeyde tespit edilen vakalardan birinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personeli olduğu belirtildi.

KKTC’de son 24 saatte toplam 5730 test yapıldığı, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlandığı, 35 kişinin taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 3 kişi hava yolu ile ülkeye geldiği, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Ülkedeki 36 vakadan 29’u Lefkoşa’dan

Vakalardan 29’unun Lefkoşa, 3’ünün Girne, 2’sinin Gazimağusa, 1’inin İskele, 1’inin Lefke Bölgesinden olduğu bildirildi.

Nalbantoğlu’nda pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, Göğüs Hastalıkları Servisi’nde bir temizlik personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle, servisin giriş çıkışlarının kapatıldığını, temaslı takibi yapılarak gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Güneyde rekor test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 57 bin 926 test yapıldı, 273 yeni vaka saptandı. Toplam vaka sayısı 36 bin 277’ye yükseldi. Dün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.