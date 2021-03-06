Karantina yok

Güney Kıbrıs’ın 1 Mayıs itibarıyla, Avrupa İlaç Örgütü tarafından onaylı aşıları yaptırmış olan İngiliz turistlere, PCR testi ve karantina olmaksızın kapılarını açacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un yaptığı açıklamada, bu olanağı ilk olarak İsrailli turistlere sağladıklarını ve şimdi de, ikinci doz aşısını da yaptırmış olmak kaydıyla İngiltere’den gelecek olan turistlere sağlayacaklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında rastgele testler yapılması hakkının mahfuz olduğunu da belirtirken, gelecek olan turistlerin sağlık protokollerine harfiyen uymasının önemli olduğuna vurgu yaptı.