İşte bu olmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Mitsubishi marka aracını 30 bin Euro’ya internet üzerinden satışa çıkaran Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios, 3 Kıbrıslı Türk’ün tuzağına düşürüldü. Alıcı olduklarını belirterek 24 yaşındaki Rum gencinin Pile ile Beyarmudu arasındaki İngiliz üssüne gelmesini sağlayan Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer’in şiddet yoluyla araca el koyup, kuzeye kaçtığı bildirildi.

Kıbrıslı Rum’un aracına el koymak için biber gazı kullanan 3 Kıbrıslı Türk’ün, bıçak çekerek korku vermesi, olayın ciddiyetini daha da artırdı. KKTC polisi, alınan ihbar sonrasında 3 kişiyi tutuklarken, Georgios’a ait aracın Kurudere köyünde bir sitenin önünde tespit edilerek emare alındığı kaydedildi.



Biber gazı sıkıp, bıçak çektiler

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren Polis çavuşu Ali Bulut, zanlıların, 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.30’da, Pile ile Beyarmudu arasındaki yol üzerinde, arabasını satın alma bahanesi ile bölgeye çağırdıkları Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios’a önce biber gazı sıktıklarını, daha sonra bıçak çekerek korkuttuktan sonra, 30 bin Euro değerindeki Mitsubishi marka aracını gasp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların olaydan sonra KKTC’ye geri döndüklerini ifade etti. Olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini aktaran Bulut, zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını, aracın ise Kurudere’de bir site önünde bulunduğunu kaydetti.

Bulut, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, zanlıların, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Rum basını ne yazdı?

Bu arada Politis gazetesi “Mağdur 24 Yaşında… Arabasını da Çaldılar!” başlığıyla aktardığı haberinde, 24 yaşındaki Rum’un arabasını internetten tanıştığı bir Kıbrıslı Türk’e satmak için Pile’ye gittiğini ve söz konusu Kıbrıslı Türk’le beraberindeki iki kişi tarafından ciddi şekilde darp edildiğini, arabasının da bu kişiler tarafından çalındığını yazdı.

Haber, Alithia gazetesinde “Dövdüler ve Arabasını Çaldılar”, Haravgi gazetesinde ise “Satın Almak İçin Gittiler, Çaldılar” başlığıyla yansıtıldı.