Herkesi korkuttu

Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde 4 Ocak tarihinde mahalle sakinlerine cinsel organını gösterip, üstüne bir de hareket çektiği iddiasıyla tutuklanan Ngonıdzashe Agusto hakkındaki soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkında iki şahsın şikâyetinin olduğu belirtildi.

Soruşturmayı polis, zanlının 04 Ocak 2020 tarihinde Kızılbaş bölgesinde Belediye Tiyatrosu önünde pantolonunu yarıya indirip, cinsel organını gösterdiğini mahkemeye aktardı. Polis, olay tarihinde vatandaşlar tarafından şikâyet yapıldığını, aynı gün kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek aranmaya başlandığını söyledi.

Polis, zanlının 14 Ocak’ta Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlı hakkında iki şikâyetçi ifadesi olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlı ileride ‘müstehcen teşhir’ ve ‘uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından yargılanmak üzere serbest kaldı.



