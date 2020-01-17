Polis araştırıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Kaleiçi bölgesinde dün sabah boş bir evde çıkan ve hemen yanı başında bulunan başka bir binaya sıçrayan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu her iki binanın asma tavanı yandı. Polis soruşturma başlatırken, yangının boş evin hemen arkasında bulunan yurttaki öğrencilerin yanan sigara izmaritini atması sonucu çıktığı iddia edildi.

Polisten alınan bilgiye göre; yangın dün saat 12.00 sıralarında, Mehmet Ali Gümüş Sokak 2/B adresinde kime ait olduğu tespit edilemeyen boş binada başladı.

Yangın binanın bitişiğinde bulunan Hasan Onur Yağcı’ya ait ikametgâha da sıçradı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, her iki binanın asma tavanları yanarak zarar gördü.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, yangının boş evin hemen arkasında bulunan yurttaki öğrencilerin yanan sigara izmaritini atması sonucu çıktığı iddia edildi.