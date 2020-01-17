Adları tarihe geçti

Ömer KADİROĞLU

Arpalık köyündeki direniş sırasında silah kuşanıp savaşan, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi 74 yaşındaki Aysel Dizliklioğlu ile Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi 82 yaşındaki Hüseyin Özer Gardiyanoğlu dün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen askeri törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Mücahide Dizliklioğlu ve mücahit Gardiyanoğlu öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Dizliklioğlu’nun ve Gardiyanoğlu’nun aileleri ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Meclis Başkan Yardımcı Zorlu Töre, bazı bakanlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, askeri erkân ve çok sayıda sevenleri katıldı.

KKTC bayrağı eşine teslim edildi

Askeri törende Dizliklioğlu’nun tabutunun sarıldığı KKTC bayrağı eşi Derviş Dizliklioğlu’na teslim edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, bayrağı teslim ederken yaptığı kısa konuşmada Dizliklioğlu’nun mücahide olarak hizmetlerine işaret etti.

Albay Aşık,”Kıbrıs türkünün özgürlüğü, KKTC’nin bağımsızlığı için canını ortaya koyarak kahramanca yapmış olduğu katkılardan dolayı siz bu bayrağı teslim ediyorum” dedi

Taşkınköy Muhtarı Aysel Dizliklioğlu’nun eşi Derviş Dizliklioğlu ise duyduğu gururu ifade etti.

Derviş Dizliklioğlu, “Onunla, KKTC’deki tek mücahide ve eşim olarak her zaman gurur duydum saygı duydum” dedi.

GKK taziye mesajı yayımladı

Bu arada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi mücahidi Hüseyin Özer Gardiyanoğlu ve mücahide Aysel Dizliklioğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

GKK yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman mücahit ve mücahidemize Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”