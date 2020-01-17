İş istiyorlar

Ömer KADİROĞLU

Tasfiye edilen Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları dün Başbakanlık önünde eylem başlattı. Daha önce bir kararla işten durdurulan 134 kişiden yaklaşık 20 kişinin istihdam edildiğini belirten eylemciler, bunun devamının gelmediğini söyledi.

Artık işsiz olmaya tahammüllerinin kalmadığını belirten eylemciler, olumlu bir sonuç alınana kadar eylemin artarak devam edeceğini bildirdi. Diyalog’a konuşan CAS mağdurları şunları ifade etti;

Ne dediler…?

Durmuş Kolay

“2012 yılında CAS’da çalışmaya başladım. İki yıl çalıştıktan sonra CAS battı. Serdar Denktaş bize ‘CAS devletindir gidip, çalışmaya devam edin’ dedi. Biz de çalışmaya devam ettik. Bir süre sonra şirket tekrar canlandı ancak çok sürmedi. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde yaklaşık 20 kişiyi istihdam ettiler. Dışarıdan adam aldılar ve bizi mağdur etmeye devam ediyorlar. Bizler de bir an önce istihdam edilmeyi bekliyoruz. Bu eylemimiz de olumlu bir sonuç alana kadar devam edecektir.”

Muhammet Kaynak

“2015 yılında CAS’da çalışmaya başladım. Üç yıl çalıştım. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde CAS mağduru olan 20 arkadaşımızı istihdam ettiler ancak bize herhangi bir hak verilmedi. Devamının geleceğini söylediler ancak henüz bu konuda bir çalışma yapılmadı. Maddi sıkıntılar yüzünden ailevi problemler yaşayan arkadaşlarımız var. Bizler de diğer arkadaşlarımız gibi devlete istihdam edilmeyi bekliyoruz.”

Osman Alodalı

“2013 yılında CAS’da çalışmaya başladım. İki çocuk babasıyım ve eşim de çalışmıyor. Yetkililerden bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz. İşten çıktığımız günden bu yana ailemizin yardımlarıyla hayatımızı idame ettiriyoruz. Birçok iş başvurusunda bulunduk ancak yetkililerin bizi devlette istihdam edeceklerine dair açıklamaları işverenleri de tereddütte bırakıyor. Birkaç ay sonra işten çıkacağımız endişesi yaşayan işverenler bize imkân sunmuyor. Yetkililerden bir an bizleri de istihdam etmelerini bekliyoruz.”

İbrahim Kaklık

“On yıllık CAS çalışanıyım. Şirketin kapatılmasıyla ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Başlatılan eylem olumlu bir cevap alana kadar devam edecektir. Bizleri istihdam edileceklerini dahi söyleseler artık tahammülümüz kalmamıştır.”

Özkan Savaşan

“29 yaşında bu memleketin öz evladıyım ve ben de CAS mağduruyum. Sürekli istihdam edileceğimiz yönünde sözler verildi ancak seçimlerden sonra kimse yüzümüze bakmayacak. Biz de 20 arkadaşımız gibi istihdam edilip mağdur olmaktan kurtarılmak istiyoruz. İşten ayrıldığım günden bu yana geçimimi ailemin desteği ile sağlıyorum ve onlara da yük oluyorum. Olumlu bir sonuç alana kadar buradaki eylemlerimiz aralıksız devam edecektir.”